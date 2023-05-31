人民网记者 乔雪峰

初夏时节，在重庆市綦江区古南街道旅游大道—王家榜—蛤蟆石农村公路施工现场，建模、卸料、摊铺、晾晒……施工人员各司其职、忙中有序，加足马力建设“四好农村路”。

近年来，我国持续推进“四好农村路”建设，打通进村入户“最后一公里”，解决百姓出行难、运输难等问题，带动农业、乡村旅游提速发展，为全面推进乡村振兴提供了坚实的交通运输保障。

数据显示，2022年，我国农村公路完成固定资产投资4733亿元，同比增长15.6%，新建改建农村公路超过18万公里，改造农村危桥10589座，完成农村公路安全生命防护工程13.5万公里，为广大农村特别是贫困地区带来了源源不断的人气和活力。

“道路围着产业修、产业围着道路转、农民围着产业富”，农村公路有效结合乡村产业发展需求，不断向产业聚集地延伸。

如今，新时代的新农村，交通兴、百业兴的繁荣画卷初见规模，带动了更多的年轻人选择返乡创业。

在山东省杨庄镇营房村东南的农田里，万向节喷灌下的一大片牧草青翠欲滴。刚刚返乡归来的村民张立峰戴着大檐帽肩背大包走进热腾腾的塑料大棚，像渔夫撒网一样对着嘤嘤飞舞的蚂蚱群落均匀地挥撒下薄薄的一层鲜绿的麦草，正是这些不起眼的小昆虫，每年可以为张立峰带来20万元的收入。

2000年左右，张立峰毕业后跟随朋友去江苏徐州一带打工，随着家门口的公路越修越宽，便利的交通条件和村里优越的扶持政策让他看到了商机。2022年底，他选择了回乡创业，带领村民们共同致富。

去年，綦江区投资1.7亿元，实施200公里135个“四好农村路”通组通畅建设项目，进一步完善“外通内联、通村畅乡、安全便捷”的农村交通运输网络，成功回引返乡就业创业劳动力1.04万人，带动村集体经济平均经营性收入达37万元，农民平均增收5000元。

产业因路而兴，村庄因路而美。我国不仅注重路域升级、建设美丽公路，也注重沿线人居环境整治，改造卫生厕所，建设生活污水处理设施，有效提升了村容村貌。

走进河南省方城县广安街道裕西新村，树木郁郁葱葱，道路干净整洁，一座座农家院落掩映在花草树木之间，随处可见如诗如画的乡村田园美景。

近年来，方城县将营造“畅美”路域、打造“净美”街区、建设“靓美”乡村结合起来。对五级道路加宽绿化，累计投资3亿元，绿化整治道路260公里，实现道路“一路一特点、一路一景色”。

近日，广西壮族自治区交通运输厅印发《广西推动“四好农村路”高质量发展2023年工作要点》，提出今年计划完成农村公路投资155亿元，新改建农村公路超6300公里，新增超8000个自然村（屯）通硬化路，进一步完善农村公路网。

今年以来，广西已新改建农村公路1377公里，新增347个自然村（屯）通硬化路。还将大力发展“农村公路+”模式，加快乡村产业路、旅游路、资源路建设，因地制宜发展路衍经济，促进农民群众就地就近就业。

持续加密的路网带给村民的不仅仅是出行的便利，更是生活上的改善。在山东省沂南县大庄镇坊前村，村南侧的千亩蜜薯种植基地内一片繁忙的景象，整个种植基地占地1000亩，280余户村民通过土地或者资金入股的方式参与其中，有效推动了乡村振兴，逐步实现共同富裕，这些都离不开四通八达交通的支持。

修一条路、造一片景、富一方百姓。位于茶山绿水之间的环南湾湖旅游公路，全长43公里，串联起沿线3个乡镇17个村，贯通茶园面积42万亩，将楼畈田园综合体、何家寨露营基地、文新茶村等景观节点融为一体，有机串联，打造茶文化体验、茶乡美食、茶山民宿、亲子游乐等旅游休闲综合体，让游客走进来、慢下来、留下来。

曲溪碧水，茂林修竹，一条美丽公路蜿蜒在满目青翠的秀丽风光之中，黑色路面、绿色路肩，同沿线风景浑然一体、相互映衬。

这便是“竹乡画廊”风景道。这条闻名遐迩的大环线不仅环抱起长三角区域地理几何中心——安徽省宣城市所辖的广德市，也将“上海白茅岭农场，浙江安吉、长兴，安徽广德、郎溪，江苏溧阳、宜兴”一地六县的特色美景悉数串连。

旅游旺、产业兴，交通运输是“助推器”。近年来，我国交通部门聚焦乡村振兴和产业发展，出台一系列举措扩大高速公路服务范围，提档升级干线公路，延伸拓展农村公路，大力发展“公路＋”模式，不断推动交通运输与旅游、特色产业深度融合发展。截至2022年，全国农村公路总里程已达453万公里，等级公路比例达96%。十年来，我国支持贫困地区新改建了6.5万公里资源路、旅游路、产业路。

(责编：鲁婧、高雷)

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