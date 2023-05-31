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市场监管总局发布5种儿童用品消费提示 涉及轮滑鞋、“解压”玩具等

2023年05月31日14:24 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，31日，市场监管总局发布了5种儿童用品的消费提示，5种产品为：轮滑鞋、儿童化学实验玩具、婴幼儿学步带、婴幼儿游戏围栏、“解压”玩具。

儿童轮滑鞋消费提示

在轮滑鞋方面，市场监管总局提示，在选购方面：

一要通过正规渠道购买产品。注意查看产品名称和厂名厂址等产品信息，并注意索要发票等购物凭证。

二要根据儿童体重、鞋码和轮滑运动特点，选购合适的轮滑鞋。鞋码要穿着舒适，不宜过紧或松弛。如果选择可调节鞋码的产品，要重点关注调整机构的灵活性和轮架的稳固性。

三要挑选轮滑鞋时，外壳应光滑，无毛刺、裂纹和尖端突出物；内衬套高度超过外壳且柔软舒适、无异味。建议选择有制动器的轮滑鞋。

四要试穿轮滑鞋时，注意紧束装置能扣紧不滑脱，鞋与轮架连接牢固、扭动无变形，轮子转动灵活、无卡顿。

在使用方面：

一是要使用前仔细阅读使用说明；了解制动器使用方法，可拆卸的制动器调整安装时注意安装高度和角度。

二是要每次穿着轮滑鞋时，检查各部件有无松动，并按要求正确调整紧束装置，确保穿着舒适。

三是不要在道路、草地、沙地或人员拥挤的地方滑行，避免发生意外。滑行时，还应佩戴头盔等护具，降低受伤风险。

四是使用后，注意按照说明书内容进行清洁维护；如有异物进入轮子轴承，需及时清理。定期检查轮子和制动器磨损情况，及时更换调整。、

儿童化学实验玩具消费提示

在儿童化学实验玩具方面，市场监管总局提示，在选购时：

一要通过正规渠道购买产品。注意查看产品名称和厂名厂址等产品信息，尤其要关注警示说明，拒绝购买“三无”产品。

二要根据产品适用年龄，选择适合儿童成长阶段的实验玩具。建议选购产品包装上有执行标准标注的产品。

在使用时：

一是实验准备。在成人监护下开启和玩耍化学实验玩具。使用前，家长和儿童一起仔细阅读产品说明书，了解套装内容物、用途和操作方法，特别注意酸、碱和可燃性液体，以及加热设备的操作。家长还应了解紧急救护知识。

二要注意实验场所。化学实验玩具使用场地应通风良好，远离食品贮存处，实验桌面稳固耐热。不要在实验区域饮食或跑跳打闹，做好幼儿和宠物监护。

三是在实验过程中按要求佩戴好护目器和手套等防护装备，按说明书要求进行操作，避免化学品接触眼睛或嘴部。

四是实验结束后要盖紧化学品瓶盖，及时处理实验废物，清洗所有容器、设备以及实验区域桌面和地面。将化学实验玩具存放在儿童不可触及的地方。

婴幼儿学步带消费提示

在婴幼儿学步带方面，市场监管总局提示，在选购时：

一是通过正规渠道购买产品。注意查看产品名称和厂名厂址等产品信息，并注意索要发票等购物凭证。

二是建议根据学步带上标注的适用年龄、能承受的最大体重、警示说明等信息，挑选合适的产品。

三是选购时，检查附件是否存在可触及的锐利尖端和锐利边缘；连接件、扣具、接缝、条带、织物等在拉扯状态下有无裂缝、断线、脱散等损坏现象。

四是如果产品带有玩具或配件，应不含可拆卸或易脱落的小零件，防止婴幼儿误吞。

在使用时：

一是要根据产品使用说明书正确使用，并确保在成人监护和辅助下使用。

二是使用时将肩带和安全带长度调整至适当位置，确认所有扣具全部扣牢。使用过程中不应有多余的条带以免缠住婴幼儿引发意外。

三是婴幼儿饭后短时间内不宜使用学步带；每次使用学步带时间不宜过长。

四是按照产品标签标注的洗涤维护方法进行清洁。

五是学步带配件或织物有破损时应及时更换，以免发生意外。

婴幼儿游戏围栏消费提示

在婴幼儿游戏围栏方面，市场监管总局提示，在选购时：

一是通过正规渠道购买产品。注意查看产品名称和厂名厂址等产品信息，并注意索要发票等购物凭证。

二是建议根据产品标识的适用年龄、体重选择合适的产品。

三是围栏外观应无毛刺、锐利边缘和锐利尖端，边缘或突出部位应经倒角（或圆角）处理，不应有夹伤手指、四肢、头、颈和躯体的孔、开口和间隙。建议选择两片护栏之间有防夹伤设计的产品。

四是如果产品带有玩具或配件，应不含可拆卸或易脱落的小零件，防止婴幼儿误吞。

五是围栏应设有锁定机构，避免婴幼儿轻易打开；底部应有防滑装置，防止围栏整体移动。

在使用时：

一是使用前，仔细阅读说明书，并按照要求正确安装游戏围栏；安装后注意检查围栏是否稳定、牢固。

二是婴幼儿在围栏内玩耍时，确保锁定机构处于锁止状态。围栏内不能放置可作为脚踏点或攀爬的其他物品。

三是定期检查围栏，确保围栏的稳固性，并及时更换损坏部件。

四是当婴幼儿可从围栏爬出或身高达到一定高度时（具体可参照使用说明书中标识范围），应停止使用。

“解压”玩具消费提示

在“解压”玩具方面，市场监管总局提示，在选购时：

一是通过正规渠道购买产品。注意查看产品名称和厂名厂址等产品信息，并索要发票等购物凭证。

二是应选购产品或其包装上标注执行标准为GB 6675（玩具安全标准）的产品。

三是仔细查看产品适用年龄标识，不要购买和孩子年龄不相符的“解压”玩具。

四是不要选购有异味或香气过重的“解压”玩具。

在使用时：

一是加强教育监护，注意防止儿童在玩耍过程中舔舐或啃咬玩具，以防导致窒息或其他身体损害。

二是内部填充液体的产品如在挤压过程中发生破损，应及时清理和丢弃，避免儿童口鼻接触填充液体。

三是对于可发声的“解压”玩具，应适当调节音量，并注意使用时间和频率，以防止对听力造成不必要的伤害。

四是对于黏性较大“解压”玩具，长时间使用易粘附杂物，应及时更换。

五是使用后应及时洗手，并根据标识内容对产品进行清洗和维护。

(责编：鲁婧、高雷)
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