人民网北京5月31日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，“六一”儿童节将至，中消协发布了相关消费提示，提醒广大家长消费者在节日期间安排游玩采购礼物时预防消费问题发生，使小朋友平安愉快地度过儿童节。

注意饮食安全 点餐订餐应考虑经营资质

夏季来临，持续的高温天气极易滋生各类细菌、霉菌，家长要注意孩子的餐饮卫生，避免食物中毒。

对此，中消协提示广大家长，在外就餐时，应选择经营资质齐全、环境整洁卫生的餐饮服务单位就餐，注意检查食物是否新鲜、是否烧熟煮透；在线上订餐时，尽量选择近距离的餐饮单位订购，缩短食品运送时间。收到食品后要检查包装及食材质量，勿长时间存放。

选购玩具要警惕“三无”产品

“六一”来临，很多家长会为孩子准备节日礼物，玩具成为很多家长的首选，家长在给孩子选购玩具时，要注意审查玩具质量，排除风险隐患。

对此，中消协提醒：一是关注玩具标志标签，优先选择国家强制性标准认证的产品，不购买没有厂家名称、地址、联系方式的“三无”产品；二是不要给三岁以下儿童购买颜色鲜艳、气味香甜的小型玩具，避免造成误食；三是不要购买边缘锐利、尖锐的玩具或家具，避免儿童磕伤、碰伤；四是注意玩具标识中的警示语，玩具标识中通常包含重要信息，家长在选购时应重点关注其中的警示语提示内容，避免造成不必要的伤害。

外出游玩注意安全 尤其是涉水活动

“六一”期间，一些家长会选择带孩子外出游玩，由于不是长假又适逢夏季，很多家长选择带孩子去游乐园、游泳馆、公园等户外游玩。

对此，中消协提示广大家长，一是尽量不选择水库、池塘、水井、河流等危险的地方玩耍、洗澡、钓鱼，如果选择游泳，一定在家长全程陪同下选择正规游泳场所；二是教导孩子自觉遵守交通规则，文明乘车，不随意横穿公路，车未停稳不靠近；三是时刻看护好孩子，防止孩子走失；四是公共场所做好个人防护，防止病毒感染。

注重用眼健康 科学防控近视

我国儿童青少年近视率一直处于较高水平，按照当前医学水平，近视尚不能被根治，及时科学地防控才是真正的“良药”。

对此中消协提示广大家长：

一是孩子在使用电子产品时，家长要控制用眼的时间和距离。使用电子产品学习30-40分钟后，应休息10分钟；年龄越小，连续使用电子产品的时间应越短。

二是非学习目的的电子产品单次使用时间不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时。

三是保持正确的读写姿势，良好的读写习惯对保护儿童视力健康至关重要。四是要尽量保证孩子每天不少于2个小时户外活动。

认清教培促销中的陷阱 注意资金安全

中消协相关负责人表示，不少教育培训机构选择在“六一”期间大幅度促销，对此各位家长需擦亮双眼，维护自身权益。

对此中消协提醒广大家长：

一是要选择具备资格资质的校外培训机构。一些校外培训机构未取得主管部门发放的行政许可，或以个人名义开展“一对一”“住家教师”“高端家政”等违规培训，这类培训既无资格资质、无质量保证，又存在极大安全隐患。家长可通过教育部全国校外教育培训监管与服务综合平台“校外培训家长端”APP查询。非学科类培训特别提醒家长高度关注诸如儿童舞蹈“下腰”动作等可能导致的受伤甚至瘫痪风险，不可大意。

二是进行预付式消费时，不要一次性充值较大金额，应当与商家签订书面合同，仔细审阅合同条款，明确预付卡的使用范围、有效期限、功能、退卡条件和违约责任等重要事项。

三是在消费过程中要保护好个人信息，非必要不告知手机号、家庭或单位地址、财产状况等敏感信息，不随意扫描二维码、点击不明链接，防止电信诈骗。四是在儿童玩电子游戏时，注意账户资金变动，防止不必要的损失。

上述负责人表示，中消协也在此敦促各类经营者秉持诚信经营的原则，提供优质的产品和服务，努力让孩子们享受一个安全、愉快的儿童节。

(责编：鲁婧、高雷)

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