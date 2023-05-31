人民网北京5月31日电 （记者车柯蒙）质量是提升企业核心竞争力的物质基础，标准是先进经验和先进技术的具体体现，品牌是中小企业高质量发展的重要标志。近日，质量标准品牌赋值中小企业专项行动——产业集群全国行·昆山站启动仪式举行，进一步发挥质量标准品牌牵引作用，助推中小企业高质量发展。

工信部科技司一级巡视员毕开春在启动仪式上表示，为贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院促进中小企业发展的决策部署，工信部近期会同相关部门启动实施质量标准品牌赋值中小企业专项行动，旨在通过质量提升、标准引领、品牌建设，持续增强中小企业的发展能力与核心竞争力，促进中小企业做优做强。工业和信息化部坚持质量标准品牌一体化推进，开展质量标准品牌赋值中小企业专项行动，推动中小企业向产业链价值链中高端迈进，激发涌现更多专精特新企业，需要在激励中小企业以卓越品质提高质量效益、引导中小企业以标准能力赢得竞争优势、推动中小企业以品牌建设增强核心价值等方面采取措施。

毕开春介绍，质量标准品牌赋值中小企业是一项长期性系统性的重要战略工作，需要有步骤、有体系地推进。此次开展产业集群全国行活动是质量标准品牌赋值中小企业专项行动的一项重要措施，将对质量标准品牌赋值中小企业高质量发展起到关键的推动作用。希望在昆山能探索出质量标准品牌赋值中小企业的好模式，为其他地区中小企业专精特新发展提供更多先进经验。

工信部中小企业发展促进中心主任单立坡表示，工业和信息化部中小企业发展促进中心作为国家层面唯一的中小企业综合服务机构，近年来在推进中小企业高质量发展，推动大中小企业融通发展，促进中小企业专精特新发展，加快产业链、供应链、龙头企业的深度对接等方面开展大量工作。

中小企业是创新发展的生力军，也是稳定经济大盘的重要支撑。据了解，目前，昆山已培育各级专精特新企业663家，其中国家级“小巨人”企业25家、省级251家。昆山将积极引导企业以卓越品质提高质量效益、以标准能力提升市场地位、以品牌信誉增强核心价值，真正让“小块头”释放大能量，全力打造“搬不走、压不垮、拆不散”的产业集群。

启动仪式上，中国中小企业发展促进中心全国首个专精特新产业园区在昆山德国工业园揭牌。质量标准品牌走进昆山产业集群服务包发布。乌兹别克斯坦代表分享了质量标准品牌助力中小企业发展经验。与会专家学者及金融机构代表分享了质量标准品牌、金融助力中小企业发展的经验与实践。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经