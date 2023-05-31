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2023中国汽车产业发展（泰达）国际论坛将于9月1日至3日举办

2023年05月31日15:05 | 来源：人民网
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5月30日，2023中国汽车产业发展（泰达）国际论坛（以下简称泰达汽车论坛）新闻发布会在北京市举办。中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成在会上宣布，2023泰达汽车论坛将围绕“高质量 新未来”的年度主题，将于2023年9月1日-9月3日在天津市滨海新区举办。

安铁成指出，尽管汽车产业发展还将面临诸多挑战，但从长远来看，在新一轮技术创新的驱动下，我国汽车产业发展活力将被充分释放，长期向好的基本面不会改变。2023泰达汽车论坛将秉持高端智库定位，紧密围绕影响产业发展、驱动产业变革的关键要素，在政策标准动向、企业战略布局、消费环境变化、产品优化升级、前沿技术应用等领域开展深度研讨，搭建政、产、学、研、用等社会各界共同参与的全方位沟通交流平台，聚焦汽车产业高质量发展，助力开创崭新发展的新局面。

同时，安铁成重点介绍了2023泰达汽车论坛的创新举措及议题设置方向。在创新举措方面，一是邀请天津市人民政府深度参与泰达汽车论坛，全方位提升论坛规格等级；二是践行智库论坛使命与定位，搭建权威智库机构高端对话交流平台；三是深化论坛国际交流研讨，打造思想碰撞盛宴；四是聚焦汽车行业数字化转型，共绘科技变革发展愿景；五是增设多项同期特色活动，塑造立体化会议平台。

在议题设置方面，2023泰达汽车论坛共设置十四场会议。据介绍，2023泰达汽车论坛致力于解决制约产业高质量发展的关键问题，重点聚焦政策引导、企业实践、产业融合等领域，设置主题为“引领中国汽车产业新征程”和“汽车产业现代化的机遇与挑战”的两节开幕大会，“构筑产业发展新优势”和“拥抱变革，激发创新活力”的两节高层峰会。四场会议将邀请政府部门领导、智库专家、企业高层共同为推动中国汽车产业高质量发展建言献策。

在数字化、智能化技术方面，2023泰达汽车论坛将召开“国有汽车企业数字化转型闭门会：打造汽车行业数字化转型策源地”以及主题分别为“高级别自动驾驶的中国方案”和“关键技术升级与产业化路线图”的两场“智能化论坛”，围绕数智化转型热点话题开展研讨。

针对电动化、低碳化的热点议题，2023泰达汽车论坛将设置以“面向2030年的新能源汽车渗透率展望”和“提升新能源汽车产业竞争力的思考与实践”为主题的两场“电动化论坛”，以“‘双碳’战略与技术路线选择”和“低碳能源与汽车产业升级的协同发展”为主题的两场“低碳化论坛”，邀请行业专家与企业高层共绘产业生态蓝图。

为助力打造国内、国际双繁荣新市场格局，2023泰达汽车论坛将打造主题为“国内市场需求与产品结构演变”和“挖掘全球市场新机遇”两场“市场论坛”，重点围绕国内汽车市场环境与产品趋势、海外汽车市场前景与民族汽车品牌出海战略开展研讨。

围绕智能电动汽车发展核心问题，2023泰达汽车论坛设置“国际化闭门会：智能电动汽车产业瞭望”，致力于搭建中国、德国、法国、意大利、英国、瑞典、美国、日本、韩国等主要汽车大国的多边行业峰会，共同探索智能电动汽车发展路径。

(责编：曹淼、李源)
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