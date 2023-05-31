原标题：北京大学（豫商）企业转型升级领导力提升高级研修班在北京河南大厦开班

5月27日，北京大学（豫商）企业转型升级领导力提升高级研修班在北京河南大厦开班，此次研修班由北京大学经济学院主办，河南省驻京办、北京河南企业商会协办。省政府副秘书长、驻京办党组书记、主任，河南驻京机构党委书记何伟，北京大学经济学院党委书记崔建华，北京河南企业商会会长周国允出席开班典礼并致辞，省驻京办党组成员、副主任、机关党委书记，河南驻京机构党委副书记、纪委书记孙兰红主持开班典礼，省驻京办党组成员、副主任高素忠，北京河南企业商会支部书记王群生，北京大学经济学院西南分院执行副院长、国内合作办主任阎雨，省驻京办相关处室负责同志、各驻京联络处主任出席开班典礼。

开班式上，北京大学经济学院党委书记崔建华代表北大经济学院欢迎各位豫商学员加入研修班学习，对河南省驻京办、北京河南企业商会对本次研修班的大力支持表示感谢。他指出，作为中国最重要的经济学教育和科研基地，北京大学经济学院是我国综合大学中最早建立的经济系科，大师如林、贡献卓著、影响深远，为学术研究、人才培养、社会发展作出了积极贡献。他认为，大学是人类文明史的重要组成部分，是国家发展和民族振兴的希望，没有一类组织像大学一样具有如此重要且丰富的功能。百战归来再读书，北京大学经济学院将为此次研修班做好服务保障、安排好相关课程，为河南企业家与各地企业家交流合作搭建平台。

周国允在致辞中表示“新豫商”已经成“实力、进取、勤勉、诚信”的象征，成为众所瞩目的一支新兴商业力量。北京河南企业商会成立16年来，在河南省驻京办的指导下，秉承“弘扬商业道德，传承豫商文明，繁荣首都经济、服务中原崛起”的立会宗旨，积极开展“服务北京豫商、联系北京豫商、发展北京豫商”系列活动，不断提升北京豫商知名度。他建议商会学员们牢记“团结是基础，诚信是根本，合作是捷径，发展是目的”，珍惜学习机会，加强交流互鉴，争做志存高远的开拓者、社会和谐的促进者、豫商精神的弘扬者、河南形象的展示者、回报家乡的贡献者。

何伟在致辞中对研修班顺利开班表示热烈祝贺，对参加研修班的各位豫商精英、各地市驻京联络处主任表示诚挚欢迎，对北京大学经济学院和北京河南企业商会为研修班所做的精心安排表示衷心感谢。他指出，今年是贯彻党的二十大精神的开局之年，河南省锚定“两个确保”、深入实施“十大战略”，全力以赴拼经济、铆足干劲促发展，一季度我省如期实现“开门红”，生产总值增长5.0%，全省主要经济指标增速高于全国，经济运行实现良好开局。河南省驻京办作为省政府的重要派出机构，担负着服务河南、宣传河南、保障河南的重要职责，举办此次研修班，是发挥首都资源优势，创新双招双引工作、贯彻落实驻京办党组“12345”总体工作思路的具体实践，希望北京大学继续为河南招商引资、招才引智牵线搭桥、给予更多关心和支持。他强调，河南是中华民族和华夏文明的重要发祥地，也是中国商人、商业、商文化的发源地。一代代杰出豫商，秉持诚实守信、生财有道的价值理念，坚韧不拔、吃苦耐劳的精神品质，热爱家乡、为国出力的家国情怀，创造了巨大的社会财富。希望广大豫商继续心系家乡、心系河南，回河南投资兴业、发展事业，为助力河南经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

典礼开始前，何伟同志亲切会见了北京大学经济学院崔建华一行。双方围绕北京大学经济学院学科构建与科研力量、河南经济社会发展情况、双方合作交流等进行了深入探讨。

本次研修班特邀国务院参事刘怡教授、北京大学经济学院冯科教授等专家学者，引领全球前沿思想，聚焦企业优化升级，多维度培养中国豫商企业领袖的国际视野与战略格局，弘扬豫商精神，凝聚豫商力量，助力豫商在中国经济高质量发展的征程中开疆拓土，行稳致远，再续辉煌。

(责编：曹淼、李源)

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