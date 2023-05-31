人民网北京5月31日电 （记者栗翘楚）近年来，新能源汽车市场迎来爆发式增长，产销连续创出新高。中汽协数据显示，今年1-4月，新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的27%。

纵观汽车行业的发展史，高端汽车品牌的诞生，往往伴随着核心技术的成熟。伴随汽车智能化、电动化的步伐加快，中国豪华汽车市场的格局正在发生改变。据乘联会统计，今年4月，我国自主品牌新能源车渗透率49.5%；豪华车中的新能源车渗透率35.5%。业界人士表示，当前，我国新能源汽车市场结构加速从“哑铃型”向“纺锤型”优化，中高端市场将成为车企必争之地，其中，核心技术、质量、产品力、服务保障等至关重要。

以腾势为例，4月份销量达10526辆，累计44491辆。市场认可离不开技术的持续赋能。日前，以“有你 更美好”为主题的2023年腾势汽车品牌日在深圳举行，作为腾势焕新后的首个品牌日，腾势汽车发布多款创新成果，通过科技创新满足用户全场景补能需求，即以“势能无忧”一键式补能服务，包含智慧找桩、代客补能、移动补能、互助补能、救援补能等多项补能服务。

据介绍，目前，腾势Link可实现查桩与导航功能融合，一键导航至就近最优充电桩。此外，“势能无忧”向用户开放“代客补能”功能，当用户有充电需要，可在腾势APP上进行补能下单，即可享受专人把爱车开到指定充电桩享受专属充电“外卖”服务，并可全程查看进度。该功能已在深圳、上海、广州上线，后续将逐步扩充至全国。

除服务品质提升、服务维度更广外，腾势汽车开发出多个补能科技，从效率上缓解用户的充电焦虑问题。腾势N7搭载全球首创双枪超充技术，可实现充电15分钟续航350公里，提升用车体验。除公共和私人充电桩解决方案外，腾势还开发出大功率直流V2V技术（即“车与车互充”），将充电功率提升到60kW。同时，N7还搭载了云辇-A智能空气车身控制系统标准版，在驾乘性、智能性、安全性上提升，并与自研的智能底盘共同联动，更好地实现N7整车融合运动控制，尽享奢适体验。

业内分析认为，凭借核心科技与品牌影响力，高端化和智能化正在成为车企丰富自身实力的第二发展曲线。当前，中国品牌在高端豪华车市场实现的新突破，在为中国汽车消费转型升级提供新动能的同时，也将引领豪华车行业及产品定义的秩序重塑。

(责编：鲁婧、高雷)

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