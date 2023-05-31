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聚集自主可控，首个安全领域的CDSL开源

2023年05月31日16:57 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者王震）数字时代，网络安全的重要性正日益凸显。如何打造开放共享、自主可控的安全工具，把网络安全关键技术和解决方案牢牢掌握在自己的手中？5月30日，电子科技大学网络空间安全学院与YakLang团队宣布开源首个安全领域的CDSL（垂直领域语言）——YakLang。

据介绍，YakLang语言是国产化“图灵完备”的研发语言，针对当前不同研发语言重复编写、难以兼容、能力割裂等困境，能够从底层实现能力融合，可以通过语言本身的语法和接口互相调用。

“开放、共享、共创对网络安全行业具有重要的意义。”电子科技大学网络空间安全学院院长张小松表示，通过技术共享，不同组织，安全团队就可以开展更加紧密的合作，一起来应对威胁。同时，开源社区也促进了安全专家和开发者之间的合作交流，共同解决安全问题，并推动创新和最佳实践的落地。

会上还发布了网络安全领域大模型ChatCS。该模型能为用户提供安全知识问答、漏洞情报检索、扫描数据分析等功能。张小松表示，人工智能在网络安全领域的应用无疑可以提供更强大、智能和自适应的安全防护能力。大语言模型不仅可以解决领域知识问题，同时基于YAK基础设施的构件和插件，将大幅扩展ChatCS能力和边界，改变传统交互模式。

(责编：王震、吕骞)
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