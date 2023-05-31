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优必选智慧康养7大AI服务场景亮相2023上海老博会

2023年05月31日17:05 | 来源：人民网
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5月30日至6月1日，2023上海国际养老、辅具及康复医疗博览会在上海新国际博览中心（w3-w5）馆拉开帷幕。本届上海老博会由上海市民政局、上海市国际贸易促进委员会联合主办，上海市残疾人联合会特别支持，来自12个国家和地区的403个品牌企业展示了养老服务、生活护理、辅助器具、康复医疗、健康管理和宜居建筑六大板块的优质养老产品及服务。

优必选科技在2023上海老博会展示智慧康养全场景解决方案

优必选科技在2023上海老博会展示智慧康养全场景解决方案

优必选科技携多款康养机器人参加上海老博会，并展示智慧康养七大AI服务场景的解决方案及应用。此外，在上海老博会现场，优必选科技与深耕康养行业25年的安康通正式签署战略合作协议，双方将融合优势资源，共同推动人工智能和机器人技术在医养领域的创新应用。

优必选推出了“硬件+软件+服务+内容”的智慧康养全场景解决方案，从适老化到智老化，满足智慧养老中运营管理、安全保障、健康管理、生活护理、医疗康复、精神文化、营养膳食7大应用场景需求。通过将数字化系统及智能化设备互联互通和创新融合，优必选科技期望建设全新的科技养老服务内容体系，进而优化服务体验，提升运营效能。

在技术层面，优必选智慧康养解决方案通过深度融合人机交互、视觉感知、认知决策等技术，在养老场景下让人机交互更加智能和适老化，运行更加安全和流畅，对环境的理解和决策更加类人化。在康养机器人、智能IOT设备、智能交互终端等多渠道的数据获取基础上，通过大数据分析与管理，构建养老运营管理人工智能模型，提升养老运营平台的认知决策能力，为长者提供更匹配的个性化养老服务。

在上海老博会现场，优必选科技与安康通正式签署了战略合作协议。双方将在康养机器人、人工智能训练系统、远程健康监测、康养信息化等多个方向展开合作，共同探索智能化康养服务的新模式。安康通1998年在上海成立，承建运营200余个政府重点项目，搭建了超600个社区服务中心，覆盖超过2000万的国内老年用户。

“优必选科技将持续坚持以中国创新科技服务于解决社会的重大问题，满足社会的重大需求，让AI科技更好的造福社会和人类，为长者提供高品质的幸福晚年生活。”优必选科技相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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