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南方多地持续高温 气象专家：台风“玛娃”是幕后推手

2023年05月31日18:13 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者杨虞波罗）5月26日以来，南方气温持续攀升，多地高温突破有气象记录以来的历史极值。浙江、福建、江西、湖南、广东、广西等地出现35℃以上的高温天气，四川、云南等地局地气温超过40℃。四川、广东等地部分地区发布今年首个高温红色预警信号。

中央气象台首席预报员陈涛表示，5月26日以来，我国江南、华南和西南地区出现持续性高温天气，与历史同期相比，具有影响范围广、高温强度强的特征。5月29日至31日是此轮高温天气过程的最强时段，江西、湖南、广东、广西以及云南、四川等地部分地区气温超过37℃。其中，单站最高温出现在云南省巧家县，达到43℃（5月29日）。截至5月31日，南方地区578个国家级气象观测站刷新历史同期极值，25个国家级气象观测站超过历史极值。

这轮高温出现的原因是什么？陈涛谈到，台风“玛娃”以及西太平洋副热带高压是造成此轮高温天气的主要天气系统。“玛娃”在西进过程中，西太平洋副热带高压西伸加强、影响范围扩大，逐步控制长江以南的大部地区。受其持续控制影响，南方大部地区盛行下沉气流，天气稳定、晴热少云，造成气温较高。此外，局地高温天气还与河谷、山谷等特殊地形因素有关，例如云南省巧家县多山谷，地形闭塞不利于热量散发。

中央气象台预报显示，未来三天，华南大部、江南中南部、贵州南部、云南北部和南部、四川南部等地“高热”不断，部分地区气温可达37℃至39℃，局地在40℃以上。

随着台风“玛娃”6月1日起转向东北方向移动，副热带高压逐步减弱南退，南方高温将逐步减弱。预计这轮高温天气将持续到6月4日至5日，华南地区可能会持续到6日以后，对今年高考影响不大。

陈涛提示，由于南方地区湿度大、气温高，公众会有明显的体感不适，建议采取防暑降温措施，及时补充水分，避免中暑或患热射病。还需关注持续高温对电力供应的不利影响，并注意防范森林火灾。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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