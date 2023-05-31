人民网北京5月31日电 （翟薇）5月31日，2023第十九届中国铁合金国际会议暨辽宁省锦州市太和区金属新材料产业招商推介会在北京举行。来自国内外金属供应企业、生产企业及其他服务配套企业的企业代表、协会代表、专家代表，以及锦州市与太和区党政府部门代表160余人参会。

第十九届中国铁合金国际会议暨辽宁省锦州市太和区金属新材料产业招商推介会现场。人民网 翟薇摄

释放产业需求，推动铁合金产业高质量发展

面对严峻的市场环境，如何释放需求，发挥市场主体作用，促进铁合金产业高质量发展？在此次会议上，锦州市太和区正在诠释着地方政府为发展壮大地方特色产业、积极打造千亿级新材料产业集群的新作为与新突破。

活动上，锦州市委常委、副市长朱学新在致辞中指出，锦州铁合金产业在中国铁合金产业的发展中占有重要地位。全市共有重点生产钛、锆、铬、铪、钼、锰等合金及粉末的主导产业企业50余家，金属新材料产业贡献值占全市工业经济比重近50%，金属铬、工业锆分别占国内产量的85%、90%以上，金属钼加工企业数量及产量在国内产业集中度最高。位于锦州市太和区的中信锦州金属股份有限公司是共和国第一个特种铁合金生产、科研基地。先后有61种产品填补了国内空白，为我国第一架战机、第一枚导弹、第一颗人造卫星、第一艘核潜艇的诞生作出过特殊贡献，创造过多个新中国的第一。

他强调，近年来，作为锦州市新型工业示范区，太和区围绕“高质量建设区域中心城市”的奋斗目标，将金属新材料产业作为重点推进、培育和发展的战略性新兴产业，以汤河子经济开发区“1+2”主导产业集群建设为依托，深入实施补链、强链、延链工程，铁合金产业在太和区凤凰涅槃、浴火重生，央企与民企竞相进入，呈现出欣欣向荣的发展态势。2022年，依托汤河子经济开发区打造的锦州市先进有色金属材料创新型产业集群成功入选了国家级创新型产业集群。

太和区委常委、常务副区长、辽宁汤河子经济开发区党工委副书记、管委会常务副主任赵强现场作锦州市太和区新材料产业招商推介。他从太和区区位优势、重点企业、重点金属元素链条三个方面进行详细讲解与推介。

会上，太和区委书记张雪东、太和区委副书记、区长佟盛强与参会的企业进行交流，共同商讨铁合金产业机遇与挑战，也热情邀请各参会企业到锦州太和发展，以工业链的强筋壮骨，以新材料产业的发展壮大，全力打造锦州市千亿级新材料产业集群。

据了解，以中国铁合金国际会议为契机，大会期间同步举行锦州市太和区金属新材料产业招商推介会，既是以项目建设推动金属新材料产业振兴发展的创新行动，也是地方政府主动“走出去”开展项目招商的突破之举。

深化区域合作与资源对接，推进重点产业集群式发展

会议现场，北京陇悦矿业年产5000吨石墨新材料生产加工等8个新项目成功签约，投资总额达25.5亿元。这些项目的签约将进一步夯实太和区金属新材料产业发展基石，加快铁合金及相关产业链高质量发展，为行业和企业应对挑战、打造具有全国竞争力的千亿级金属新材料产业集群、推动锦州及太和区经济高质量发展起到重要的促进作用。

第十九届中国铁合金国际会议暨辽宁省锦州市太和区金属新材料产业招商推介会现场。人民网 翟薇摄

此外，美联国际贸易公司总经理夏明航等4名国内外知名企业家先后发表主旨讲话，深入分析和解读2023年金属新材料市场表现和即将面临的机遇与挑战，共同探讨铁合金相关产业未来形势及破局发展之路。

本次会议既有项目签约，也有专家研判，会议的成功举办是贯彻落实全面振兴新突破三年行动首战告捷的具体举措。

据悉，下一步，锦州市及太和区将抢抓“十四五”后三年重要窗口期，全力实施“136921”发展战略，进一步深化与各地金属企业、投资商的交流合作，搭建优质金属资源与各类资本对接合作的崭新平台，建立优质金属新材料产业招商“项目源”，推进重点产业加速聚集发展，把太和区的金属资源优势转化为产业优势和发展优势，全力打造具有全国竞争力的千亿级金属新材料产业集群，吸引更多企业家、投资者、创业者考察洽谈、投资兴业。

(责编：鲁婧、高雷)

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