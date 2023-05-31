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南水北调东线北延工程完成2022年至2023年度调水任务

2023年05月31日22:02 | 来源：新华网
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新华社北京5月31日电（记者刘诗平）记者从中国南水北调集团有限公司获悉，南水北调东线2022年至2023年度苏鲁省界调水于5月29日结束，共向山东省调水8.5亿立方米；南水北调东线北延应急供水工程31日20时完成2022年至2023年度调水任务，共向黄河以北调水2.77亿立方米。

南水北调东线调水有效缓解了北方受水区水资源短缺状况，为2023年京杭大运河全线贯通补水提供了主力水源，产生了较好的经济、社会、生态效益。

南水北调集团相关负责人表示，南水北调集团高度重视东线调水工作，加强调水协调督导，解决制约调水关键问题；加强受水区用水需求沟通协调，督促细化优化工程运行调度；强化安全运行管理，加密工程巡查管护，及时消除安全隐患，确保工程安全、供水安全、水质安全。

南水北调东线2022年至2023年度苏鲁省界调水，是东线自2013年正式通水以来的第十个调水年度，工程累计抽调江水量416亿立方米，使沿线25个大中城市、8359万人受益，在优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环方面起到了重要作用。

南水北调东线北延工程2022年至2023年度调水，是该工程试通水以来开展的第四次调水。与往年相比，本年度调水启动时间早——2022年12月9日启动，开启了该工程冰期输水的先河；调水时间长——不间断调度运行174天、创造了该工程调水时间最长纪录；调水量大——仅向冀津调水即达2.38亿立方米，创该工程历次调水量之最；助力京杭大运河2023年全线水流贯通——补水1.45亿立方米，是2023年京杭大运河全线贯通的最大补水水源。

(责编：卫嘉、白宇)
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