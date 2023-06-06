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上交所科创50ETF期权平稳上市

2023年06月06日20:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者王震）据上交所网站消息，6月5日，上交所科创50ETF期权正式上市，上市首日整体交易平稳，基本符合预期。

据了解，科创50ETF期权上市交易的合约总数为144个，包括认购期权和认沽期权两种类型，4个到期月份（2023年6月、7月、9月和12月）和9个行权价序列。上市首日全天总成交量30.99万张，其中认购期权17.15万张，认沽期权13.84万张；权利金成交金额0.79亿元，成交面值34.42亿元，总持仓量16.11万张。

上交所党委书记、理事长邱勇表示，推出科创50ETF期权是完善科创板产品体系的重要一环，能更好地满足投资者风险管理需求，吸引更多中长期资金进入科创板，更加充分地发挥科创板市场服务“硬科技”企业的功能。

(责编：王震、吕骞)
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