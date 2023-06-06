关员对珠海高栏港综合保税区封关运作首票业务进行监管。海关总署供图

人民网北京6月6日电 （记者王震）据海关总署消息，6月5日，在海关监管下，一辆装载电子产品的集装箱货柜车驶入珠海高栏港综合保税区主卡口，经智能卡口系统自动识别比对后，车辆快速通过卡口进入区内。首票货物的顺利通关标志着珠海高栏港综合保税区正式封关运作。

据介绍，珠海高栏港综合保税区总规划面积2.514平方公里，于2023年2月10日通过国家七部委联合验收。为支持珠海高栏港综合保税区发展，拱北海关成立专项工作组与地方部门沟通协调，提前调研拟入区企业需求，用好“关长送政策上门”“问题清零”机制，回应企业所需所急，提升企业获得感、满意度。

“珠海高栏港综保区验收通过后，海关主动与我们对接，了解入区业务情况及企业诉求，组织多轮业务测试，理顺业务流程，保障首票业务顺利通关。”秉拂供应链服务有限公司金湾分公司经理李梅蕊说。

(责编：王震、吕骞)

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