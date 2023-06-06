人民网北京6月6日电 （记者王震）为探索加快提升农机装备研发制造推广应用水平，进一步强化农业机械产业链供应链的新机制新模式，近日，农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委和财政部联合印发《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》提出，聚焦解决“一大一小”农机装备两方面短板，在坚持需求牵引和市场主导基础上，更加注重发挥政府的组织协调作用，推动农机企业、农机相关科研院所、农机推广机构和农机使用者等共同发力，进一步完善农机研发制造推广应用体制机制，加力推动形成自主可控、低成本高质量高效能的农业机械产业生态。

《通知》明确，选定黑龙江省、北大荒农垦集团有限公司分别承担建设大型大马力高端智能农机装备研发制造推广应用先导区任务，重点探索大型大马力高端智能农机装备研发制造、熟化定型、推广应用三位一体的新机制新模式；选定浙江省协同贵州省、云南省，江苏省协同甘肃省，建设丘陵山区适用小型机械研发制造推广应用先导区，按照市场化原则开展协作，实现优势互补，重点探索丘陵山区适用小型机械研发制造、熟化定型、推广应用三位一体的新机制新模式。

《通知》指出，有关省份和单位在承担全国或区域性重要农机产品研发制造、熟化定型、推广应用先行先试任务过程中，要按照积极稳妥、注重实效、防控风险、有序推进、应用尽用的原则，结合区域农业特点和需求，集中资源要素，因地制宜推动建设研发制造、熟化定型、推广应用基地，为稳定强化农业机械产业链供应链、打通农机研发制造推广应用一体推进通道，积累经验，作出贡献。

(责编：王震、吕骞)

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