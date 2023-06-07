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RCEP对15个签署国全面生效

为区域经济一体化注入强劲动力（经济新方位）

本报记者 罗珊珊
2023年06月07日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　RCEP区域总人口、GDP总值、货物贸易金额均占全球比重约30%

　　全面生效将极大促进区域内原材料、产品、技术、人才、资本、信息和数据等生产要素自由流动

　　为稳外贸稳外资发挥重要作用，为企业带来实实在在的红利和实惠

 

　　6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，至此，RCEP对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。RCEP全面生效有何重要意义？如何用好用足协定政策红利？记者进行了采访。

　　进入全面实施新阶段

　　2020年11月15日，东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰共同签署RCEP。2022年1月1日，协定对其中10个国家正式生效。今年6月2日，随着协定对菲律宾正式生效，RCEP对15个签署国全面生效。

　　“RCEP区域总人口、GDP总值、货物贸易金额均占全球比重约30%，协定对15方全面生效标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施的新阶段。”商务部国际司相关负责人表示。

　　RCEP全面生效充分体现了15方支持开放、自由、公平、包容和以规则为基础的多边贸易体制的决心和行动，不断推进全面、互利和高水平的经济伙伴关系。15方货物、服务和投资市场开放承诺，叠加各领域高水平规则，将极大促进区域内原材料、产品、技术、人才、资本、信息和数据等生产要素的自由流动，推动逐步形成更加繁荣的区域一体化大市场，促进成员国更大范围、更高水平、更深层次的开放合作。

　　RCEP全面生效为我国推进高水平对外开放提供强劲助力，为我国与成员方扩大货物贸易创造了更有利条件，还将带动相应的服务贸易和投资开放，促进贸易便利化和营商环境的提升。持续推动高质量实施RCEP，将有利于深入推进区域产业链供应链融合发展，有利于地方、产业和企业拓展国际经贸合作新空间，有利于在更高起点上推动实现更高水平制度型开放。

　　有效拉动贸易投资增长

　　6月2日当天，晨风（江苏）服装有限公司就收到了海关签发的RCEP项下输菲律宾的原产地证书。凭此证书，该公司出口的货值1.48万美元的男式衬衫可在菲律宾享受零关税待遇。“协定对菲律宾生效后，在原有中国—东盟自贸协定以外又多了一个选择，对我们扩大出口、维系海外客户关系是个重大利好。”公司关务经理尹丽俊说。

　　“RCEP对菲律宾正式生效后，在货物贸易领域，菲律宾在中国—东盟自贸区基础上，新增对我国汽车及零部件、部分塑料制品、纺织服装、空调洗衣机等零关税待遇，经过一定的过渡期，上述产品关税将从3%—30%逐步降为零。据估算，江苏省至少2000家企业将享受到上述关税红利。”南京海关关税处副处长原芳表示，RCEP全面生效后，对加强区域供应链价值链协作、促进外贸高质量发展将发挥更大作用。

　　“RCEP实施以来，各成员间货物贸易往来更加密切，区域内贸易成为稳定和拉动各成员对外贸易增长的关键力量。”商务部国际司相关负责人介绍，同时，受益于RCEP生效实施释放的积极信号，RCEP地区持续成为全球投资的热点区域，大多数成员利用外资呈现积极上升态势，区域整体吸引绿地投资增势强劲。

　　RCEP实施为我国稳外贸稳外资发挥了重要作用。从贸易看，2022年，我国与RCEP其他成员进出口总额12.95万亿元，同比增长7.5%，占我国外贸进出口总额的30.8%。今年1—4月，我国与RCEP其他成员进出口总额为4.12万亿元，同比增长7.3%，占我国外贸进出口总额30.9%。从吸引外资看，2022年，我国实际利用RCEP其他成员投资额235.3亿美元，同比增长23.1%。今年1—4月，我国实际利用RCEP其他成员投资额近89亿美元，同比增长超过13.7%。

　　RCEP为我国广大企业带来实实在在的红利和实惠。RCEP叠加我国和RCEP其他成员已生效的双边自贸协定，为企业更好享惠创造了良好条件，帮助企业降低了贸易成本。2022年，我国企业在RCEP项下享惠出口货值2353亿元，可享受进口国关税减让15.8亿元；享惠进口货值653亿元，减让税款15.5亿元。今年一季度，我国企业在RCEP项下享惠出口货值622.9亿元，可享受进口国关税减让9.3亿元；享惠进口货值182.5亿元，减让税款4.8亿元。

　　推动协定红利持续释放

　　RCEP生效实施以来，各地方积极加强政策对接，优化营商环境，强化与RCEP成员经贸合作。

　　着力提升贸易便利化，畅通区域经贸往来通道。不少地方高标准落实RCEP贸易便利化措施，推进实施快运和易腐货物6小时通关；积极打造线上RCEP智能应用公共服务平台，大力推广原产地证书全流程数字化服务，助力企业高效享惠。相关地方开拓和增加面向RCEP成员方向的外贸班轮、空运航线、铁路货运班列和站点，不断提升物流和供应链综合服务水平，增强口岸通关效率和通行能力。

　　把握利用协定开放政策，促进贸易投资成果落地。各地和广大企业努力利用RCEP原产地累积规则、服务贸易和投资市场开放优惠政策，积极优化区域贸易投资布局，促进产业链供应链深度融合发展。有的地方结合本地资源禀赋和产业特点，大力发展面向RCEP成员的中间品生产和贸易，取得积极成效。有的地方将自贸试验区等开放平台与RCEP政策叠加，加大重点产业靶向招商力度，推动一批重大项目落地。

　　以实施好RCEP为契机，打造一流营商环境。各地严格实施与RCEP强制性义务对应的国内法律法规规章，相关地方着力落实好RCEP鼓励性义务，不断提高地方治理能力，吸引产业、资金、人才等集聚，带动本地贸易投资环境显著优化。有的地方积极利用地方特色展洽会、经贸论坛等平台，注重加强与RCEP成员产业合作，推介特色优势产品，开展贸易投资项目对接。

　　商务部表示，中方将持续推进高质量实施RCEP，为各地方、各行业和广大企业深入实施和用好协定提供指导和服务，推动协定红利持续释放，充分发挥RCEP在促进产业链供应链合作、推动高水平开放和高质量发展等方面的积极作用。同时，将与其他各方一道，履行好协定义务，不断加强RCEP机制建设，提升协定的整体实施水平，为RCEP合作行稳致远提供有力保障，在更高水平上实现互利共赢和共同发展。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月07日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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