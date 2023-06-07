本报记者 谷业凯

数据来源：《2023中国网络视听发展研究报告》《2023抖音读书生态数据报告》

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你每天花多少时间刷视频？数据显示，我国短视频用户规模达10.12亿，已成为吸引网民“触网”的首要应用。

当前，以短视频应用为代表的网络视听行业蓬勃发展，新场景、新业态不断涌现，不仅丰富了人们的生活，也深刻改变着文化的生产、传播和消费方式。

一本曾经“冷门”的小众图书，在一段50秒的短视频助力下迅速“出圈”，先后加印41次，总印量突破400万册；

一场直播带货实现销售金额2万多元，帮助江苏南通四港村打开了本地品牌大米的销路，成为带动村民们增收的“新农具”；

一堂《儿科学》“慕课”让吉林大学和内蒙古民族大学的师生在“云端”课堂里进行思维碰撞……

日前发布的《2023中国网络视听发展研究报告》（以下简称《报告》）显示，截至2022年12月，我国网络视听用户规模达10.4亿，成为第一大互联网应用，泛网络视听领域市场规模超7000亿元。

网络视听产业催生出哪些新场景新业态？如何推动网络视听行业健康发展？记者近日进行了采访。

网络视听网民使用率达到97.4%

短视频成为吸引网民“触网”的首要应用

数字生活“点滴日常”、智慧购物流程指南、网上“避坑”经验分享……近日，上海奉贤区启动老年人短视频大赛，多样化的主题征集，吸引不少老年人参与。

《报告》显示，截至2022年12月，我国网络视听用户规模进一步扩大，网络视听网民使用率达97.4%。其中，短视频已成为网络视听行业发展的主要增量。目前，短视频用户规模达10.12亿，已成为吸引网民“触网”的首要应用。

在中国移动咪咕成都公司总经理李军看来，短视频用户规模大、“纳新”能力强，一方面源于视频的创新形式和多元内容，这既加强了用户的互动性和参与性，也激发了用户的创造力和表达欲；另一方面，短视频平台与其他应用深度融合，形成了跨平台、跨屏幕、跨领域的内容分发和传播网络，让用户“触手可及”。

《中国国家地理》融媒体中心主任张辰亮是一位在网上拥有2300多万粉丝的短视频科普达人。“相较于图文，短视频结合了画面、讲解、配乐、剪辑等多种元素，维度更加丰富，适合科普内容的传播。”张辰亮说，今年是自己做科普的第十二个年头，也是从图文传播走向视频传播的第三年。

除短视频外，网络直播也成为网络视听行业的重要组成部分。《报告》显示，2022年，网络直播用户规模达7.51亿，成为网络视听行业的第二大应用，深入娱乐、教育、商业等多个领域。

市场规模达到7274.4亿元

“视听+”等新场景、新业态不断涌现

鲤鱼跃龙门、憨态可掬的老虎、可爱的胖娃娃……河南鹤壁纸坊村的墙上，一幅幅墙绘吸引不少游客前来“打卡”。90后墙绘师尚勤杰用画笔绘就的乡村美丽画卷，在网络视听平台项目的助力下，让纸坊村的旅游业更加红火。

如今网络视听行业不仅传达信息，而且向生产生活领域扩展，催生更多新场景、新业态。

“以生活服务为例，我们深挖用户需求，通过短视频、直播等方式，将线下场景和线上流量联通，依托内容分发的优势，支持不同地域、不同体量的商家开展经营。”抖音生活服务酒旅行业总经理李然表示。

于冰已有十余年的图书行业从业经历，在黑龙江哈尔滨开过多家实体书店。“现在很多实体书店经营面临困难，并不是书店这种业态过时了，而是它们需要随着知识传播形式的变化来转型、重组，网络视听行业的发展恰恰提供了新突破口。”

于冰开设的短视频账号“冰姐扒书”，以书店人的视角为读者推荐图书，介绍图书出版的相关知识。成为一名“线上荐书官”，让于冰对实体书店更有信心。今年，她准备开办一家新书店。

《报告》显示，2022年，泛网络视听产业的市场规模为7274.4亿元，较2021年增长4.4%；有42.7%的用户在最近半年内因观看网络视频或网络直播而购买过商品，与2020年相比提升27个百分点。以“视听+”为代表的新场景、新业态在社会生活和产业结构中的连接赋能作用日益凸显。

李军认为，网络视听行业正在向多元化、精细化方向发展，不仅提供娱乐休闲、社交互动等内容，也涵盖新闻资讯、学习知识、生活服务等多个领域，进一步赋能创业就业、促进实体经济发展。

读书类视频播放量同比增长65.17%

为未成年人营造更健康的视听环境

近年来，一些视听领域的创新技术成果给行业发展带来新的机遇。人工智能、4K/8K超高清视频、扩展现实（XR）等为网络视听提供了新的支撑，使网络视听内容的生成、分发、推荐更加智能、精准、个性化。

“前沿技术的融入让观众走进了屏幕，内容走出了屏幕，这大大提升了网络视听的体验感和互动性。”李军说。

另一方面，优质内容仍是网络视听行业可持续发展的最重要抓手。《报告》显示，学习知识已成为短视频用户的重要需求。

近年来，短视频在促进知识传播方面取得一定进展。近日发布的《2023抖音读书生态数据报告》显示，过去一年，读书类视频播放量同比增长65.17%，收藏量同比增长276.14%；时长超过5分钟的读书类视频发布数量同比增长279.44%。

当前，为未成年人健康成长营造更有利的视听环境成为行业热点话题。近年来，在有关部门的引导下，网络视听平台通过推出青少年模式、建立专属优质的内容池、禁止营销广告推送、限制使用时长和时段等措施，共同为未成年人成长保驾护航。

中国社会科学院社会发展战略研究院研究员田丰认为，与网络游戏相比，以短视频为代表的网络视听内容对未成年人身心健康成长发展的影响更容易被忽视。“主要原因在于短视频发展时间较短，其传播又具有很强的爆发力，一些家长和未成年人对短视频的准确认识尚未形成。”

“网络媒介特别是视听媒介作为未成年人成长过程中接触到的新环境，影响未成年人的价值取向。让优质内容起到积极的引导作用，需要各方形成合力。”田丰说，平台企业要将数字内容价值导向作为长期发展的前提，充分承担起社会责任；学校家庭则需要加强联动，合理引导未成年人科学、有效使用网络，护航未成年人健康成长。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2023年06月07日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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