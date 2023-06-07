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机收背后的科技力量（记者手记）

常 钦
2023年06月07日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　“农机一响，种地不慌。”行走在河南省确山县麦收一线，记者见识了不少新式农机的“威力”：装有北斗导航的大型收割机马力足，每台单日能收获100多亩；履带式收割机个小灵活，小地块、泥泞地里收麦不含糊，雨刚停就能进地；晒场收粮机像是台吸尘器，一开机能顶上四五十人……确山县每天不断刷新的麦收进度背后，是农业科技装备对粮食生产的强大支撑。

　　农机助力抢收。过去，农民种田，汗流浃背，面朝黄土背朝天。现在，机械化耕作，耕种收一体化、智慧化作业。一台台现代农机化身生产利器，争分夺秒抢收夏粮，今年“三夏”全国预计有1650万台（套）各类农机投入夏收、夏种、夏管，为颗粒归仓提供坚实支撑。

　　减损就是增产。从田间管理到颗粒归仓，夏粮生产的链条中，机收减损是重要一环。据测算，小麦机收环节损失率平均降低1个百分点，全国可挽回粮食机收环节损失25亿斤左右。在麦收一线，广大农机手大显身手，以赛促训、以赛提技，深挖潜力，为颗粒归仓增添动力。

　　深入田间地头，走在麦收一线，记者深切感到，科技装备强是农业强国的重要特征。夏粮机收背后，是我国农机装备总量持续增长、作业水平不断提升、社会化服务能力显著增强。全方位夯实粮食安全根基，还要不断强化农业科技和装备支撑，加快补上烘干仓储、冷链保鲜、农业机械等现代农业物质装备短板，提高农业物质技术装备水平，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。田间地头的科技动能，为粮食安全提供越来越强的支撑保障。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月07日 19 版）

(责编：毛思远、白宇)
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