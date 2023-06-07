6月6日，由人民数据管理（北京）有限公司研发的“人民短信”正式上线，产品致力于打造优质短信通道整合生态系统，发挥自身权威性、公信力优势，为客户提供安全可靠、快速稳定、精准送达的短信触达服务。

人民短信服务平台可通过调用API接口或SaaS系统管理后台形式将短信内容发送给指定手机用户。其接口模式下支持HTTP/CMPP/SMPP等多种类型的API接口文档，技术人员可直接进行接口调用，随时查询发送状态，实现安全、可靠、稳定的短信发送服务；其SaaS平台模式下短信群发平台可实现零代码快捷发送短信的流畅体验，同时具备短信下发、数据统计、历史查询、多维度监控预警功能，通讯录一键式导入等实用功能。

除此之外，平台支持私有化部署等增值服务，基于跨平台的Java技术开发，能够为客户提供本地化平台解决方案，打造独立部署的消息发送与管理平台，为企业提供更多定制化、更全面、更安全的即时通讯服务，适用于集团类大中型企业，能够帮助客户解决重复对接、到达率低、性能欠佳、业务断层、业务监控成本高、数据安全风险高、个性开发难等多重问题。并支持集中式、分布式、容灾式等多种部署形式，灵活多变；在安全措施方面，人民短信基于人民云、人民链的安全架构设计，具有接口数据算法加密、敏感数据加密等能力，同时支持国密算法；在可用性方面，人民短信具有多级系统均衡、热备，告警机制准确及时，能够实时无缝节点切换保障系统安全稳定；在数据处理能力方面，人民短信服务平台拥有超过1亿条日处理能力，在保证数据处理的高效性和准确性同时，支持大规模的数据快速处理和复杂的业务需求，具备高度的扩展性和稳定性，可以为客户提供优质的服务和体验。

据了解，人民短信服务平台通过整合国内优质短信通道资源和能力，合法合规对党政机关、央国企、民企客户进行服务输出，覆盖税务、电力、物流、银行、医疗、教育、保险等多种行业类别，支持发送验证码、通知、彩信、富媒体等多种信息类型，满足不同场景需要。

未来，人民数据还将继续以“党管数据，服务人民”为使命，以大数据“存、管、用”为核心，探索全域大数据的研究与应用，不断创新产品和商业模式，服务好党政机关、企事业单位，着力打造安全、高效、开放、共享的国家级大数据平台。

(责编：曹淼、李源)

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