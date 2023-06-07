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36氪：今年一季度营收取得双位数增长 AIGC大幅提升生产效率

2023年06月07日08:19 | 来源：光明网
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原标题：36氪营收取得双位数增长 AIGC大幅提升生产效率

　　6月6日，美股上市公司36氪披露2023年第一季度业绩。财报显示，今年一季度，36氪实现总营收5553万元，同比增长12%。广告收入达4188万元，同比增长11%；企业增值服务实现收入1002万元，同比增长7%；订阅服务收入规模同比增长36%，个人订阅业务客单价同比大幅增长至1.5万元。

　　随着AIGC技术的蓬勃发展及其与内容生产行业的天然契合性，36氪积极将生成式AI技术应用到公司业务中，与内容生态及产品研发相融合。具体而言，公司重点围绕图片生成、文本翻译和资讯整理等环节融入AIGC技术，极大提升了内容生产效率，并降低了运营成本。

　　同时，企服点评平台也迅速应用了AIGC技术，为用户提供了更加精准高效的产品全景信息和决策支持，并通过智能客服实现产品介绍与用户问答的自动生成，在提升用户体验的同时，将整体运营效率提升10倍以上。

　　此外，36氪成为首家全程利用AI技术开设电商店铺的行业先行者，其AI淘宝店铺卢咪微LumiWink已经开业，AI设计的相关商品热卖中，彰显了36氪对AI技术的敏感性和前瞻性。

　　原创视频《我用AI开了家淘宝店，细思极恐》展示了36氪在业内率先运用AI真实操作完成淘宝开店的关键环节，包括店铺命名、店铺搭建、产品设计、图片制作和文案撰写等。原创视频先后登上B站、微博、小红书的热门榜，全网曝光量超3500万，点赞量超8万，并收获淘宝官方的持续关注。专业能力与AI技术的有机结合为公司开创多元化创收渠道，解锁更大的企业价值。

　　36氪紧密关注生成式AI和大语言模型等新兴产业的发展动态，并迅速推出全新公众号《智能涌现》，深入报道AI新时代下奔涌前行的行业全景。

　　企业增值服务方面，公司在AI大模型热潮推动下，举办了全新IP峰会“AIGC产业发展峰会”，与微软、科大讯飞、百度、商汤科技等AI领军企业一起共同探寻新一代技术浪潮下AIGC行业的前行之路，不仅提升了36氪在该领域的影响力，也取得了不错的商业化成果。

　　36氪CEO冯大刚表示，“迈入2023年，万象更新、征途日进。AI大语言模型等前沿科技的迅猛发展，正在为新经济领域带来全新的增长机会。36氪以其敏锐的嗅觉和前瞻性洞察力，将直接从这一历史性发展机遇中获益，实现三大主营业务在内容、产品、商业化方面的颠覆性成长。作为服务和赋能新经济生态的领先平台，36氪将继续致力于核心业务的长足发展，加强优质内容的输出，同时不断拓展商业版图，探索产品创新，积极以AIGC等新技术应用为抓手，促进营收增长并提升盈利能力，为股东、客户和社会带来长期可持续的价值回报。”

(责编：董童、李源)
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