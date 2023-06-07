近日，广东省审计厅党组牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，紧密结合审计工作实际，集中7天时间，通过领导领学、集体研学、专家讲学、现场教学、支部共学、个人自学等方式，注重“四聚焦四坚持四强化”，以高质量读书班全面推动省审计厅主题教育往深里走、往心里走、往实里走。

一是聚焦“学思想”，坚持以学为先，强化理论武装。厅党组始终将“学思想”摆在首要位置、作为重中之重，持续深入抓好理论学习，坚持读原著学原文悟原理，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，从思想上正本清源、固本培元，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定做到“两个维护”。厅党组主要负责同志亲自研究和审定读书班学习方案，通过设专题、订计划、列清单、严督查，立足审计工作实际，采取集中学习、专题辅导、现场教学和个人自学相结合，必读书目和选读书目相结合的方式，引导全体审计党员干部全面深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，切实推动党的创新理论真正入脑、入心，并见之于行。

二是聚焦“强党性”，坚持以上率下，强化示范引领。厅党组召开3次理论学习中心组专题学习会，坚持领导班子带头带着嘱托学、带着感情学、带着责任学，以上率下、强化示范引领，做到先学一步、学深一层，以身作则、率先垂范。先后组织16名厅领导、二级巡视员和15名处长，围绕3个专题6个场次开展集中研讨，为全厅党员干部作示范引领，用“关键少数”引领“全员覆盖”，形成一级带一级、层层抓学习的良好局面。通过“请进来+走出去+沉下去”相结合方式，邀请省委宣讲团成员围绕高质量发展作专题辅导，组织读书班成员赴红色革命遗址开展党性教育现场教学暨“重走长征路，建功新时代”主题党日活动，举办“党员上讲台”“我的岗位我来讲”分享活动和“学思想见行动、启新程创新绩”征文比赛，在审计项目一线成立9个临时党支部，下沉审计项目推动及时跟进学，让理论学习“活”起来，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

三是聚焦“重实践”，坚持以实为要，强化知行合一。读书班坚持理论联系实际，自觉用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作，着力在深化内化转化上下功夫，确保学有所悟、学有所获、学有所进，取得实实在在的成效。坚持立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，深入开展研究型审计，明确了7个方面60项工作任务清单和9个专项调研课题，切实把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通起来，有机融合、一体推进，切实把学习成效转化为推动广东审计工作高质量发展的强大动力，全面提升审计工作质量和水平，做到谋划立项更加科学准确、质量管控更加严格、大数据审计更加有力、成果提炼更加到位，以有力有效的审计监督服务保障党和国家工作大局。

四是聚焦“建新功”，坚持以干为本，强化担当作为。读书班坚持围绕中心服务大局，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，以强有力的审计监督保障执行、促进发展。制定出台《关于高质量审计监督服务保障新时代广东高质量发展的指导意见》，明确9个方面重点任务，制定67项审计项目计划。举办2023年全省经济责任审计工作研讨培训班、审计整改业务培训班，编印《领导干部经济责任清单》和《领导干部履行经济责任风险防范清单》，紧盯财政资金管理使用、重大项目建设、重大风险防范、重大政策落实、民生保障改善等重点工作，管好“钱袋子”、“账本子”，收紧权力运行“紧箍咒”。深入贯彻落实“立身立业立信”重要要求，组织开展厅“作风建设年”活动，围绕担当作为不够等4个方面细化19项整改措施，建设忠诚干净担当的高素质专业化审计干部队伍。（通讯员：彭浩、黄严冰）

(责编：曹淼、李源)

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