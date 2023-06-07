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多地购房政策优化力度加大

2023年06月07日08:44 | 来源：证券日报
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　　短期来看，各地楼市政策或继续优化，一线、二线城市政策仍有放松预期。

　　整体上，后续政策宽松的预期会强化，预计6月份会有新的政策出台，而且部分政策工具可能超出过去的常规工具范畴

　　《证券日报》记者梳理发现，6月份以来，多地出台房地产优化政策，主要集中在降低首付比例、优化公积金、优化限购等方面，其政策内容较往年范围更广、力度更强。

　　易居研究院研究总监严跃进对《证券日报》记者表示，当前正是房企抓销售的关键期，尤其是4月份至5月份销售数据不好的情况下，6月份的购房政策应该给予更多支持。整体上，后续政策宽松的预期会强化，预计6月份会有新的政策出台，而且部分政策工具可能超出过去的常规工具范畴。

　　青岛等地调整购房政策

　　6月1日，青岛市住房和城乡建设局、中国人民银行青岛市中心支行、中国银行保险监督管理委员会青岛监管局联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》强调，调降非限购区域购房首付比例，首套最低首付比例调整为20%、二套最低首付比例调整为30%；限购区域首付比例不变，首套最低30%、二套最低40%。同时优化限售条件，支持刚需、改善需求。

　　东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，青岛楼市新政全面覆盖新房和二手房市场，从执行差别化信贷政策、限售调整、降低首付比例、推进“带押过户”、推行棚改房票，到收购存量房源作为保租房等，从需求端全面加大对房地产行业的支持力度。这表明地方政府在“房住不炒”“因城施策”原则下，正在根据当地楼市运行态势，在自身权限范围内灵活调整涉房政策，主要目标是推动房地产行业尽快实现软着陆。

　　严跃进表示，此次青岛政策调整说明近期市场压力略大，预计二季度末，各地对于购房方面的政策会有进一步宽松的可能，也会有多个维度的措施。

　　除了放松限售、降低首付外，优化公积金是各地楼市政策的发布重点。例如，6月1日，苏州住房公积金管理中心消息显示，住房公积金余额可提取用作首付款，且不影响后续公积金贷款额度。据了解，该政策适用于苏州大市范围内（不包括工业园区），即苏州姑苏区、高新区、相城区、吴中区、吴江区、昆山市、常熟市、张家港市、太仓市。

　　严跃进认为，此次苏州提取公积金支付首付的政策力度非常大，这不是简单的公积金层面的政策调整，或和苏州市房地产稳交易的大导向有关系。此次苏州明确不影响贷款额度，使得此类公积金贷款政策更加具有适用性。苏州公积金政策具有风向标意义，说明各地对于公积金盘活以及促进住房交易活跃等有非常好的共识，其也会成为6月份各地积极推进的政策内容。

　　后续政策宽松预期或强化

　　据中指研究院不完全统计，2023年以来，已有百余城出台房地产调控政策近300次，1月份至4月份房地产政策优化频次稳定在60次左右，较去年高峰期有所降低，5月份，政策出台频次有所放缓，其中，三线、四线城市政策出台频次明显下降，核心城市如杭州、苏州等调控力度加大，进一步稳定市场预期。

　　王青表示，二季度以来，特别是进入5月份，楼市再度出现转冷迹象。这是近期多地进一步加码“松绑”政策的直接原因。整体上看，当前宏观经济修复势头略低于市场预期，而房地产行业未能持续回暖是一个重要原因。

　　“6月份，各地或将进一步加大房地产行业政策支持力度，推行‘带押过户’的节奏有可能加快。另外，着眼于支持改善性住房需求，引导居民房贷利率全面下行，后期也不排除出台二套房贷利率政策灵活调整机制的可能。下半年，在MLF利率保持稳定的前景下，作为房贷利率的定价基准，5年期以上LPR报价有可能单独下调。”王青进一步表示。

　　中指研究院市场研究总监陈文静对记者表示，6月份以来，青岛、苏州等多地已出台政策优化限贷、公积金、限售等措施，向市场释放积极信号。全国楼市调控政策持续保持优化态势。短期来看，各地楼市政策或继续优化，一线、二线城市政策仍有放松预期，限贷政策、限购政策亦有较大优化空间，或按照一区一策原则，继续优化限购条件、取消认房又认贷政策等，同时结合生育政策，对多孩家庭的限购套数、首付比例、房贷利率等给予支持。（记者 彭 妍）

(责编：王仁宏、陈键)
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