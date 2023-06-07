据中国物流与采购联合会6月6日发布数据，2023年5月份全球制造业PMI为48.3%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月环比下降，连续8个月低于50%，创出自2020年6月份以来的新低。

中国物流信息中心分析师武威对《证券日报》记者表示，全球制造业PMI持续在50%以下，并创出阶段新低，意味着全球经济波动下行趋势没有改变。地缘政治冲突、通胀压力等因素使得全球需求增长动力持续不足，全球经济保持弱复苏态势。

亚洲和非洲主要国家

制造业走势相对稳定

亚洲和非洲主要国家制造业走势相对稳定，成为当前稳定制造业运行的主要力量。

5月份，亚洲制造业PMI为50.4%，较上月下降0.2个百分点，连续5个月在50%以上，显示亚洲制造业增速稍有放缓，但保持平稳走势。

从主要国家看，受基础原材料行业下行影响，中国制造业PMI仍在50%以下，但高技术制造业、装备制造业和消费品制造业出现趋稳回升走势，中国新旧动能转换在加快推进；印度制造业PMI升至58%以上，制造业动能保持强劲；泰国PMI仍在58%以上的高位；日本制造业PMI升至50%以上；韩国、越南和马来西亚制造业PMI仍在50%以下。

总体来看，今年以来，亚洲制造业PMI持续5个月运行在50%以上，显示亚洲经济保持平稳增长趋势。IMF最新报告预计，2023年亚太地区经济增速将从去年的3.8%上升至4.6%，对全球经济增长的贡献将达70%左右。

“表现最亮眼的仍然是亚洲国家，其中，中国等国家经济韧性强，制造业基础扎实。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对《证券日报》记者表示。

非洲方面，5月份，非洲制造业PMI为50.2%，较上月微幅上升0.1个百分点，显示非洲制造业走势相对平稳。从主要国家看，尼日利亚制造业呈现加快恢复趋势，制造业PMI较上月上升，连续2个月高于53%。南非和埃及制造业仍在50%以下。

非洲开发银行近日发布的报告认为，非洲经济前景仍然乐观，经济韧性将得到强化，预计2023年非洲GDP增速将达到4%，较2022年高0.2个百分点。

欧美主要国家

制造业走势趋弱

欧美主要国家的制造业走势趋弱，导致全球制造业呈现波动下行趋势。

5月份，欧洲制造业PMI为46.2%，较上月下降0.8个百分点，连续4个月环比下降，连续10个月在50%以下，创出自2020年6月份以来的新低。欧元区制造业的弱势运行格局没有改变，德国甚至出现了技术性衰退迹象。

美洲方面，5月份，美洲制造业PMI为47.3%，较上月下降0.1个百分点，连续7个月运行在50%以下，显示美洲制造业增速与上月变化不大，但整体维持弱势运行格局。主要国家数据显示，除墨西哥制造业PMI在50%以上外，美国、巴西、加拿大和哥伦比亚等国制造业PMI均在50%以下。

徐洪才表示，总体来看，目前世界经济以及制造业仍在艰难恢复过程中，内生动力不足。这就需要各国因地制宜，增强政策支持力度。同时，需加强国际合作，共同应对各种风险、挑战。

“在市场预期和通胀压力方面，当前全球经济运行存在一定的积极因素。”武威表示，一是联合国上调2023年经济增长预期。二是世贸组织近期发布报告认为，虽然今年一季度全球贸易仍然低迷，但这一态势有望在二季度出现好转。三是欧元区和美国的通胀压力均有缓解迹象。四是近期RCEP对菲律宾正式生效，将进入全面实施新阶段。（记者 刘 萌）

(责编：王仁宏、陈键)

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