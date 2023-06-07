据证监会网站6月6日消息，近日，证监会对7个企业债券项目依法履行了注册程序，并核发了注册批文。这是自4月21日《中国证监会 国家发展改革委关于企业债券发行审核职责划转过渡期工作安排的公告》（下称《公告》）发布以来，即企业债发行审核职责划转以来，证监会核发的第二批企业债注册批文。

“前段时间由于募集文件需要补充更新年报，五月中上旬未有项目能够提交注册，此次证监会再次核发企业债券批文，说明企业债券在审项目已经开始有序提交注册，存量项目开始逐步消化，审核注册工作进入到正常运转状态。”某市场人士对记者表示。

释放“稳融资、稳增长”

积极信号

4月23日，证监会对发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序，核发首批注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元，主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设、农村产业融合发展、5G智慧城市和生态环境综合治理等产业领域。

第二批企业债券包括3个优质企业债券项目、2个一般企业债券项目和2个专项企业债券项目（绿色债券和县城新型城镇化建设专项债券），拟募集资金合计约180亿元，主要投向热力燃气项目、交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设、土木工程等产业领域。

综合来看，两批企业债拟募资合计722亿元。

据了解，两部委联合发布《公告》以后，证监会坚持稳字当头，指导中央结算、交易商协会积极组织发行人和中介机构结合2022年年报更新募集说明书等文件，稳妥推进企业债券受理审核、注册和发行服务工作，向市场释放了“稳融资、稳增长”的积极信号，及时稳定市场预期。目前，企业债券受理审核、注册和发行工作均正常运转。

记者了解到，此次核发的批文包括中国雄安集团发行优质企业债券45亿元的注册通知，所募集资金拟用于热力、燃气等符合国家产业政策的项目。据悉，为落实党中央、国务院关于建设雄安新区的战略部署，证监会、审核机构主动对接、积极服务，指导中介机构按规定尽快完善相关文件和履行内部程序，加快推进相关审核注册工作，在募集文件补充更新年报有关信息后的第一时间召开注册会审议并核发批文，积极发挥企业债券服务雄安新区建设的重要作用。

新受理企业债项目63个

拟募集资金超800亿元

据统计，《公告》发布以来，新增预约受理企业债券项目63个，拟募集资金合计超过800亿元，其中，优质企业债券项目、一般企业债券项目和专项企业债券项目分别为1个、37个和25个，主要分布在江苏、安徽、浙江等省份，八成以上债券的债项评级为AAA。市场人士表示，申报情况总体平稳，与往年同期申报数量基本相当。

此外，记者从业内人士了解到，《公告》发布以来企业债券累计发行298亿元，另有176亿元企业债券已经完成相关程序拟于近期发行，募集资金主要投向产业园区、基础设施和保障房建设等领域。

接近监管部门人士告诉记者，监管部门将继续深入学习贯彻党的二十大关于“健全资本市场功能，提高直接融资比重”的精神，稳妥推进企业债券发行审核注册，加强监管和风险防范，促进企业债券市场平稳运行，充分发挥企业债券在支持国家重大战略、建设现代化产业体系等方面的重要作用，更好服务实体经济高质量发展和稳增长大局。（记者 吴晓璐）

(责编：王仁宏、陈键)

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