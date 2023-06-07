在嘹亮的汽笛声中，中国新能源轻轨列车6日在中国中车唐山公司正式发布，也标志着中车出口阿根廷胡胡伊项目首列车成功下线。

据悉，这是我国新能源轻轨车辆首次出口。这款绿色、智能、人文的“中国智造”新能源轻轨车，可拓展多种动力模式，灵活可变编组，广泛应用于中低运量城轨交通、旅游列车等领域，将服务于阿根廷世界文化遗产乌马瓦卡景区。

中国新能源轻轨列车围绕观景、智能、绿色三大主题，以高端旅游列车工业设计打造面向中低运量城轨交通和旅游观光的平台化产品。列车采用成熟的六轴铰接平台，以两模块为一单元，两动一拖三组转向架，DC750V锂电池供电，可模块化扩展多种动力模式，最高运行速度60km/h。列车两端设有驾驶室，可双向驾驶，既可多个单元灵活编组，也可多组列车重联运行，载客定员从72人到388人灵活调整。

胡胡伊新能源轻轨列车项目于2022年5月签约，同年10月在中车唐山公司开工。列车优美的外观线条和配色，以乌马瓦卡山谷为主要特征，与当地自然地貌融为一体；独特的广角观景窗设计，为游客乘车观光提供了极大的便利；利用当地丰富的太阳能光伏发电，首次采用磷酸铁锂电池为列车驱动提供动力来源，完美体现了胡胡伊省绿色、低碳的经济发展政策。列车将在胡胡伊省全长约43km的贝尔格拉诺C线城际客运米轨铁路运营，成为乌马瓦卡山谷一道亮丽的风景线。

中车唐山公司与阿根廷的合作由来已久。2015年4月15日，中国首列出口阿根廷米轨内燃动车组在公司下线，这是中国内燃动车组首次出口南美洲。此次下线的轻轨列车是阿根廷第一个锂电驱动的新能源轨道交通产品，也是胡胡伊省光伏发电、锂电产业走向高端应用的关键环节，为“旅游观光+智能化”的个性化需求提供了最优定制产品。（记者温源 通讯员尹泽人）

(责编：王仁宏、陈键)

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