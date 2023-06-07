西子湖畔水波潋滟，巢湖之滨生机盎然，秦淮河岸人流如织，黄浦江畔灯火璀璨。6月6日，初夏时节，沪苏浙皖四地政商代表相聚在安徽合肥。

截至2022年，长三角地区生产总值达29万亿元。以占全国1/26的面积、1/6的人口，连续五年创造全国近1/4的经济总量，8个地级以上城市入围全国“万亿俱乐部”。迅猛的经济增长势头，得益于长三角紧扣“一体化”与“高质量”两大关键词。

近日，浙江省平湖市广陈镇、新仓镇和上海金山区廊下镇、吕巷镇、张堰镇联合组建了首个跨省市“强村公司”——浙江鑫平田园合作发展有限公司（简称“鑫平公司”）。在浙沪交界、总计255平方公里的土地上，两省合力打造跨区域合作共赢新空间。

在浙江，“强村公司”这一由县乡政府牵头，村集体共同出资组建经营实体，按照现代企业经营理念，组团式发展村集体经济的方式，已持续十年。截至2022年底，浙江共有1347家“强村公司”，入股行政村8803个。

为何要组建跨省域“强村公司”？刚刚出任鑫平公司董事长的新仓镇中华村党委书记谢微叶回答干脆，就是要通过一种纯粹的“市场”对“市场”模式，解决五镇一体化进程中曾经存在的联结不深等问题。

目前，为加快推进市场规则制度统一，以上海为首的长三角地区共同启用了“310”号段的长三角标准一体化编号，联合制定《制药工业大气污染物排放标准》等12项长三角区域统一地方标准，探索区域执法标准统一和监管协同新路径。

在浙江嘉兴，一体化执法标准和数字化应用已现雏形。为破解交界地带“执法难”问题，嘉兴牵头有关地市拟联合出台《关于长三角跨省毗邻区域共同遵守“首违不罚”清单的指导意见》，从各地执法事项中找出“最大公约数”，形成共同遵守的免罚清单。嘉兴还在一体化示范区内探索以水资源保护、固体废物跨省运输等领域为试验场景，开发长三角一体化行政执法数字化协同应用，实现“线上联动+线下联合”执法行动。

位于上海的麻省固能新能源科技有限公司（SES），是全球领先的先进电池研发企业。进入中国后，企业为了更好地开发产品，需要收集电池芯研发、测试和制造阶段的专业数据。这时，江苏产研院当起了“技术红娘”，为SES与江苏企业苏科思牵上“红线”。据了解，2022年，江苏省向沪浙皖输出的技术合同超9300项，成交额超307亿元；吸纳沪浙皖的技术合同超8700项，成交额超830亿元。

作为长三角腹地，安徽常态化开展营商环境对标沪苏浙专项行动，完善7×24小时不打烊“随时办”服务，聚力打造国际一流营商环境。通过加强国际经贸对接，安徽牵头成立了长三角、中部地区国际商会联盟等组织，与220多个国家和地区开展贸易往来，合肥中欧班列累计开行超2500列。

江苏省苏州市吴江区近年来立足长三角一体化示范区区位优势，持续推动长三角“一网通办”。吴江区行政审批局通过实地调研，确定与河南信阳固始县、安徽六安霍邱县开展对口合作，聚焦社保、医保、户籍等民生事项，梳理出首批50项跨域通办事项清单。目前，示范区“一网通办”做到了“跨域有窗口”“自助有终端”“线上有通道”“服务有标准”。

当前，随着区域联动合作不断深化，沪苏浙城市结对帮扶安徽皖北城市合作机制业已形成：长三角绿色农产品生产加工供应基地、省际毗邻区新型功能区、省际产业合作园区建设正加速推进。通过对标沪苏浙，安徽大力实施产业园区亩均效益提升行动，推深做实开发区“管委会+公司”管理体制改革，股份合作、委托管理、“园中园”等一批产业合作园区建设新模式被实践创造出来。

在长三角合作示范区先行先试的改革创新成果往往具有显著“外溢效应”。以横跨上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地的长三角生态绿色一体化发展示范区为例。三年多来，示范区形成112项具有开创性的一体化制度创新成果，其中38项已面向全国复制推广。

（记者马荣瑞、常河、颜维琦、苏雁、陆健、孟歆迪 见习记者武鹭帅）

(责编：王仁宏、陈键)

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