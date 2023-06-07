科技日报讯 （记者王延斌）6月6日，科技日报记者从齐鲁工业大学（山东省科学院）了解到，近日在德国汉堡举办的ISC 2023高性能计算大会发布了最新IO500榜单，该校国家超级计算济南中心（以下简称济南超算）构建的验证性计算集群（Cheeloo-1）在10节点研究型榜单登顶夺冠，测试得分突破13万，继济南超算山河计算集群在ISC 2022夺冠后，以超越历史最佳纪录15倍的绝对优势，再次问鼎全球。

ISC与SC是国际超算组织承办的具有悠久历史的两大高性能计算领域顶级会议，分别在每年的年中和年末举办，大会上会发布当年超算领域的重要榜单，即TOP500、IO500和Green500。

济南超算副主任、济南超级计算技术研究院院长潘景山表示，国际TOP500竞争聚集在算力性能，但算力实际发挥作用还依赖于存储，因此，存储输入输出速度极为重要，IO就是“IN PUT和OUT PUT”的简称，在IO500榜单中登顶夺冠，说明我们存储系统的性能达到了国际顶级水平，意义重大。

本次打榜集群由济南超算存储创新团队联合济南超算技术研究院、华中科技大学和华为数据存储共同打造，取得了技术上的一系列创新，在读写带宽、元数据存取性能上均取得了业内最高性能。本次测试集群在整体组网架构上采用了两层对称式全线速互联拓扑，最大程度简化通讯延迟和路由复杂度，系统方面设计了全新架构的OceanFS2文件系统，充分发挥RDMA网络优势，研发了元数据存储引擎、数据预取引擎、高性能通信框架、轻量化协程调度框架等全新支撑模块，使得整体系统可支持单节点物理配置接近线性性能提升。

(责编：王仁宏、陈键)

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