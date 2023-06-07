科技日报北京6月6日电 （记者张梦然）《自然·通讯》6日发表的一项气候变化模型研究认为，即使在低排放场景下，北极可能早至2030年代就会在9月间没有海冰，比此前的估计早了约10年。这些最新发现强调了人类活动对北极的重大影响，表明了对北极在近未来的季节性无冰做好计划和适应的重要性。

北极海冰在最近几十年里快速减少，自2000年起减少加剧。没有海冰的北极可能影响北极内外的人类社会和自然生态系统，如改变海洋活动、进一步加速北极变暖、改变碳循环。然而，人类活动对海冰减少的影响、是否北极在低排放场景（SSP1-2.6）下也会无冰，仍有相当不确定性。

为了分析人类对北极海冰减少的影响并预测其未来路径，韩国浦项科技大学研究团队使用1979—2019年间的观察数据约束模型。他们的发现表明，人类对北极海冰减少的影响全年可见，可在很大程度上归因于温室气体排放增加。气溶胶和自然因素（如太阳和火山活动）则小得多。

而且，研究团队预计，在所有排放场景下，北极在2030—2050年的9月都可能发生无海冰现象。这与此前联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告的估计相悖，后者没有预测在低排放场景下未来北极夏季会发生无海冰现象。

(责编：王仁宏、陈键)

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