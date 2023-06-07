科技日报北京6月6日电 （记者何亮）记者6日从三峡集团获悉，超过112万尾长江上游珍稀特有鱼类在四川宜宾被放归金沙江，其中放归长江鲟71万余尾，是我国迄今最大规模的长江鲟放流活动。

长江鲟又名沙腊子、达氏鲟，主要分布于长江上游干流及其各大支流中，被世界自然保护联盟评为极危级保护物种，也是长江鱼类资源保护的旗舰物种之一。此次活动共放流长江鲟、胭脂鱼、岩原鲤、长薄鳅等8种长江上游珍稀特有鱼类。

三峡集团中华鲟研究所向家坝实验站站长曲焕韬表示，实施大规模增殖放流是恢复长江鲟野外自然资源和自然种群重建的必要措施，我们连续组织了28次长江鲟放流活动，此次活动刷新国内大规模长江鲟增殖放流纪录。

据了解，长江鲟物种保护工作从2008年开始启动，目前，我国已经研究掌握了长江鲟全人工繁殖、遗传管理、早期性别鉴定以及可持续人工种群建设等多项关键技术，形成了长江鲟物种保护的全生命周期的技术体系。

(责编：王仁宏、陈键)

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