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经济观察：中国5G商用四周年，交出怎样的成绩单？

2023年06月07日08:56 | 来源：中国新闻网
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　　2019年6月6日，中国发放5G牌照。5G商用四年来，中国交出一份亮眼的成绩单。

　　正在举行的第31届中国国际信息通信展览会上，中国工业和信息化部部长金壮龙表示，中国移动通信网络实现从“3G突破”“4G同步”到“5G引领”的跨越。

　　目前，中国已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络。截至今年4月底，累计建成5G基站超过273万站。5G网络覆盖中国所有地级市、县城城区。截至4月底，5G移动电话用户数6.34亿户。

　　中国工程院院士邬贺铨表示，到今年4月份，中国的5G基站占全球比例60%，5G用户占全球比例也是60%。

　　“中国的5G和光纤网络建设是全球领先的”，邬贺铨说，5G在低碳上也有很好的进展，跟4G比，5G基站的能效是4G的5倍。

　　中国5G网络的共建共享给世界提供了中国方案。中国电信联手中国联通建成全球首张规模最大的5G SA共建共享精品网络。中国铁塔董事长张志勇介绍，9年来，新建站址共享率从最初的14%增长到83%，不仅为5G新基建注入了加速度，也实现了网络部署更高效、更经济。

　　在本届通信展上，5G新通话、裸眼3D、5G手术机器人、全息互动、VR/AR(虚拟现实/增强现实)……5G日益融入人们的日常生活。

　　华为展区的裸眼3D和全息互动吸引了消费者驻足。华为高级副总裁李鹏说，5G的低时延、大带宽催生了许多新业务，如新通话、新视频、裸眼3D等，驱动了消费者体验的持续升级。

　　在中国电信5G网联无人机驾驶舱互动体验区，观众体验坐在北京的无人机驾驶舱内，观看全国各地的美景。

　　5G商用四年来，已赋能各行各业数智化转型，5G融合应用广度深度持续推进。截至目前，5G已经在钢铁、制造、矿山、电力、港口等行业的16000多个专网项目中得到规模应用，5G行业专网的经济规模已经突破百亿元人民币。

　　矿业、港口、电力等重点行业的5G解决方案加速复制。华为展区人员介绍，在复杂危险的地下矿井作业场景中，通过5G智慧矿山解决方案，把低频大带宽资源应用于100多路摄像机上行回传，利用AI技术实现了中采面全景视频拼接，井下作业在井上能够看得全、看得清。

　　工信部数据显示，5G融合应用目前已经融入到97个国民经济大类中的60个，相比去年52个又提升了8个行业，应用案例数超过5万个。

　　5G网络建设拉动了通信产业链发展。5G网络的定制化产品不断成熟，轻量化核心网、定制化基站等网络设备加速落地，大带宽、低时延等技术能力不断增强。5G终端产品日益丰富，截至今年3月底，5G手机、无线路由器、车载终端等5G终端产品已经超过了1160多款。

　　本届展会上，工信部宣布全面推进6G技术研发。多家企业带来对6G的前沿探索。紫光展锐表示已在通信感知一体化、全双工、人工智能、智能反射面等前沿技术领域开展前瞻性研究。

　　业界认为，中国对5G有明确的战略定位和频谱支持，运营商围绕着5G用户体验持续进行场景化创新，整个产业共同推进了5G的应用创新与生态发展。 (记者 刘育英)

(责编：王仁宏、陈键)
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