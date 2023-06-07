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全国林业站和生态护林员工作会议召开

2023年06月07日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者杨曦）6月1日—2日，全国林业站和生态护林员工作会议在福建三明召开。会议指出，中办、国办《关于全面推行林长制的意见》明确要求，充分发挥生态护林员作用，加强乡镇林业工作站能力建设。国家林业和草原局党组高度重视林业站和生态护林员队伍“两大建设”，推动林草基层建设实现企稳回升、预期向好，全国2.3万个林业站、近200万名生态护林员，在资源网格化管理和林草事业高质量发展中日益发挥“前哨”和“尖兵”作用。

会议强调，要进一步深化对“两大建设”重要性的认识，紧扣全国林业工作站“十四五”建设实施方案，适应形势变化，抢抓全面推行林长制战略机遇，以乡镇林长办实体化、林业站发展功能化、生态护林员管理规范化为方向，突出抓好林业站科学设置、努力与林草改革发展的要求相适应，坚持以人为本、选好配强工作人员，全面推广“一站式”“全程代理”窗口服务、持续提升公共服务水平，加大标准站建设力度、不断改善工作条件。围绕提质强能、积极作为，切实加强生态护林员队伍的规范管理和能力建设，抓好人员选聘、能力建设、统筹管理、联动系统应用和相关待遇落实等重点工作，引导广大护林员敬业爱岗、当好尖兵卫士，逐步推动队伍向专业半专业化方向发展。

会议要求，各级林草主管部门要强化组织保障、以实际行动践行“两个维护”，强化政策支持、加大对“两大建设”的支持力度，强化法治思维、坚持依法治林，强化工作合力、构建全社会广泛关注和共同支持的良好局面，为推动林草事业高质量发展、建设人与自然和谐共生的现代化进一步夯实林草基层基础。

(责编：杨曦、吕骞)
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