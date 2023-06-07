人民网北京6月7日电 （记者王仁宏）日前，农业农村部印发通知，部署实施2023年公海自主休渔措施。通知要求，自主休渔期间，我国所有鱿鱼钓、拖网、围网、敷网、罩网等远洋渔船（不含金枪鱼延绳钓、金枪鱼围网渔船）停止在休渔海域捕捞作业。

今年，我国将继续在西南大西洋、北印度洋、东太平洋公海部分海域实施公海自主休渔措施。我国远洋渔业作业海域中，所有目前尚无国际区域性渔业组织管理的公海海域（或鱼种）均已纳入自主休渔范围。

根据通知要求，今年实施公海自主休渔的时间和海域具体为：7月1日至9月30日，南纬32度至南纬44度、西经48度至西经60度之间的西南大西洋公海海域，赤道至北纬22度、东经55度至东经70度之间的北印度洋公海海域（不含南印度洋渔业协定管辖海域）；9月1日至11月30日，北纬5度至南纬5度、西经95度至西经110度之间的东太平洋公海海域。

2020年以来，我国连续三年在部分公海重点渔场，实行自主休渔措施。自主休渔每年约涉及70家远洋渔业企业，约700余艘次以鱿鱼为主捕品种的远洋鱿钓渔船、拖网渔船，均未发生违规行为。

据相关科研机构监测分析，在西南大西洋和东太平洋公海休渔海域，休渔后鱿鱼平均胴长显著增长，小个体比例明显下降，单船捕捞产量较休渔前也有一定提升。公海自主休渔有效养护了索饵生长阶段的鱿鱼群体，取得了良好的生态、经济和社会效益。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经