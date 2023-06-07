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水利部组织开展2023年淮河流域防洪调度演练

2023年06月07日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，水利部组织淮河水利委员会及河南、安徽、江苏省水利厅，通过视频连线形式开展了2023年淮河防洪调度“四预”演练。

据悉，演练选取郑州“7·20”特大暴雨洪水移植至暴雨多发区淮河上游桐柏山区，利用初步建成的淮河洪水预报调度一体化系统和数字孪生淮河出山店水库-正阳关段防洪“四预”系统，聚焦淮河上游水库群、中游行蓄洪区、洪泽湖等控制性工程精细调度，开展淮河防洪调度“四预”演练。

演练设置了暴雨任意区域移植、洪水预报正向反向推演、洪水调度多方案比选、实时预警发布及防御预案生成等10余项科目，现场实时演算，使演练更加贴近实战、服务实战。

水利部副部长刘伟平强调，淮河流域已全面进入汛期，要始终坚持人民至上、生命至上，强化“四预”措施，贯通“四情”防御，绷紧“四个链条”，构建纵向到底、横向到边的水旱灾害防御矩阵，以更周密的部署，更有力的举措，奋力夺取2023年淮河流域水旱灾害防御工作的全面胜利。

(责编：王仁宏、吕骞)
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