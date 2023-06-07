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水利部组织开展2023年黄河防洪调度演练

2023年06月07日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，水利部组织黄河水利委员会和小浪底水利枢纽管理中心，及山东、河南省水利厅，通过视频连线形式开展了2023年黄河防洪调度演练。

据悉，本次演练以黄河“58·7”洪水为原型并放大，选取不利组合，模拟黄河中游山西-陕西区间、三门峡-花园口区间、沁河和伊洛河接连出现极端天气形势，天然状态下花园口站流量达到35000立方米每秒的极端情况，全方位检验了雨水情监测预报、防洪工作部署、水工程调度决策、应急抢险处置和组织保障等环节。

水利部副部长刘伟平强调，当前黄河流域即将全面入汛，要进一步压实责任，组织开展隐患排查整治，科学精细调度水工程，抓实防洪“四预”措施，扎实做好群众转移避险，形成齐抓共管防汛合力，奋力夺取今年黄河水旱灾害防御工作的全面胜利。

(责编：王仁宏、吕骞)
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