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中越国际联运冷链运输正式启动

2023年06月07日14:22 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，近日，一列米轨国际联运列车装载着来自中国的西蓝花、芥蓝、娃娃菜等13种品类、重16.8吨的冷藏集装箱蔬菜货物，顺利通过中越铁路大桥，进入越南境内。这标志着中越国际联运冷链运输正式启动。

中越铁路跨境运输历史悠久，为两国经贸往来提供了坚强保障。针对中国云南与越南间跨境运输线路为米轨铁路的实际，铁路部门为此次冷链运输的冷藏集装箱货物同样采取准米轨换装方式。货物从中国铁路昆明局集团有限公司王家营西站运出后，经由准轨铁路运输至中越口岸河口北站，在车站完成准米轨换装，随后运至昆河米轨铁路山腰国境站，在编组、过磅及办理好通关手续后出境，全程运输耗时约72个小时。

为确保此次冷链运输顺利进行，昆明局集团公司提前协调越南铁路部门，调集平车至河口北站，解决了原有平车无法装载大尺寸集装箱的问题。他们还组织工务、车辆等专业部门在中越交界处的河口隧道多次开展限界运输试验，完成冷藏集装箱隧道通过能力测试，有效保障了运输顺利推进。山腰国境站联合河口出入境边防检查站，启动专项勤务，开辟农副产品快速通关绿色通道，为此次运输保驾护航。

据悉，此次蔬菜冷链运输进一步拓展了中越国际联运的货物品类，为后续开行冷链运输列车提供了技术、成本等方面的综合依据，也为中越铁路发展跨境冷链运输作出了积极贡献。

(责编：王连香、吕骞)
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