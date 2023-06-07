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税收领域“年度学术研究综述”专题研讨会在京举行

2023年06月07日14:34 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者车柯蒙）近日，由税务总局税收科学研究所、中国税务杂志社共同主办的税收领域“年度学术研究综述”专题研讨会在京举行。研讨会系统总结2022年度税收学术研究成果，并围绕办好“年度学术研究综述”、深化税收学术研究等主题开展研讨交流。税务总局党委委员、副局长饶立新出席研讨会并讲话。

据了解，中国税务杂志社于2020年启动“年度学术研究综述”编撰工作并集中推出相关专题的综述，系统梳理回顾过去一年的税收研究成果、拓展未来的税收研究方向，成为学术界、实务界获取税收专业领域重要信息的权威渠道。今年是连续第三年组织推出“年度学术研究综述”并举办专题研讨会。

饶立新在交流研讨时表示，2022年度学术研究综述分6个专题从不同方面系统回顾了去年国内税收学术领域重点关注的深层理论问题、现实焦点问题，并在此基础上进行评述与展望，传播力和影响力持续扩大。他强调，下步税收科研和出版工作要进一步扎根当代中国税收改革发展实践沃土，站在时代前沿，坚守人民立场，打造具有中国特色的税收知识体系和税收话语体系，倾心倾力服务税收治理体系和治理能力现代化。

“年度学术研究综述”撰稿专家谷成、蒋震、田志伟、翟继光、李平、何杨简要介绍了“综述”内容。山东大学原校长樊丽明、中央财经大学校长马海涛、中国人民大学教授郭庆旺、北京大学教授张守文、国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬、北京国家会计学院学术委员会主任李旭红等专家一致认为，“综述”已成为财税研究领域名副其实的精品栏目，具有较高的研究参考价值、学习引导价值、探索启发价值。

(责编：王震、吕骞)
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