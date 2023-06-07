前5个月我国一般贸易进出口11万亿元，同比增长7%
2023年06月07日14:23 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者王震）海关总署今日发布数据显示，今年前5个月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%，一般贸易进出口比重提升。
数据显示，前5个月，我国一般贸易进出口11万亿元，增长7%，占我外贸总值的65.6%，比去年同期提升1.4个百分点。其中，出口6.28万亿元，增长10.4%；进口4.72万亿元，增长2.9%。同期，加工贸易进出口2.99万亿元，下降9.3%，占17.8%。其中，出口1.96万亿元，下降5.1%；进口1.03万亿元，下降16.2%。此外，我国以保税物流方式进出口2.14万亿元，增长12.4%。其中，出口8418.3亿元，增长21.3%；进口1.3万亿元，增长7.3%。
(责编：王震、吕骞)
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