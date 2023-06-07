人民网北京6月7日电 （记者王震）海关总署今日发布数据显示，今年1-5月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%，其中，机电产品、劳密产品出口均增长。

数据显示，前5个月，我国出口机电产品5.57万亿元，增长9.5%，占出口总值的57.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件5091.5亿元，下降18.1%；手机3397.7亿元，下降6.4%；汽车2667.8亿元，增长124.1%。同期，出口劳密产品1.65万亿元，增长5.4%，占17.2%。其中，服装及衣着附件4218.9亿元，增长6.6%；纺织品3904.8亿元，下降2.4%；塑料制品2940.2亿元，增长9%。

(责编：王震、吕骞)

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