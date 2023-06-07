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财政部发布2023年度会计师事务所和资产评估机构执业质量检查名单

2023年06月07日15:45 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者王震）据财政部网站消息，依照《中华人民共和国注册会计师法》和《中华人民共和国资产评估法》等规定，根据2023年度会计和评估监督检查计划，财政部确定41家会计师事务所和15家资产评估机构执业质量检查名单，现予发布。

一、会计师事务所执业质量检查名单

1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

4.大华会计师事务所（特殊普通合伙）

5.致同会计师事务所（特殊普通合伙）

6.天健会计师事务所（特殊普通合伙）

7.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

8.北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）

9.北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

10.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

11.上会会计师事务所（特殊普通合伙）

12.中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

13.公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

14.中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

15.北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）

16.北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）

17.广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

18.广东亨安会计师事务所（普通合伙）

19.广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

20.中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

21.立信会计师事务所（特殊普通合伙）

22.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

23.大信会计师事务所（特殊普通合伙）

24.和信会计师事务所（特殊普通合伙）

25.尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

26.鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

27.深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）

28.深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

29.利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

30.亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

31.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

32.广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

33.德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

34.北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

35.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

36.中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

37.湖南容信会计师事务所（普通合伙）

38.重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

39.深圳中炘国际会计师事务所（普通合伙）

40.深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）

41.深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）

二、资产评估机构执业质量检查名单

1.江苏中企华中天资产评估有限公司

2.广东谷值资产评估有限公司

3.湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司

4.河北立千资产评估有限责任公司

5.中都国脉（北京）资产评估有限公司

6.中立资产评估（北京）有限公司

7.大连永通资产评估有限责任公司

8.重庆铂码房地产土地资产评估有限公司

9.贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司

10.上海财瑞资产评估有限公司

11.格律（上海）资产评估有限公司

12.江苏天健华辰资产评估有限公司

13.深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）

14.陕西正德信资产评估有限公司

15.安徽华安资产评估事务所有限公司

(责编：王震、吕骞)
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