人民网北京6月7日电 （记者赵竹青）2023年6月10日将迎来中国第七个“文化和自然遗产日”，记者从中国科技馆获悉，该馆将于6月6日至6月11日期间推出“非遗科普周——2023年文化和自然遗产日专场活动”，旨在进一步丰富科普教育的文化内涵，助力增强公众文化自信和科技自信，讲好科技馆特色的非遗故事，展示非遗中的文化与科学之美。

这是中国科技馆首次为迎接“文化和自然遗产日”而精心打造的非遗科普活动，共设置6项丰富多彩、生动有趣的活动内容，包括非遗项目互动体验、“幻方”非遗主题打卡游戏、“风华传千载非遗共我行”非遗作品征集活动入选作品展示、北京皮影戏表演与专题讲座、“非遗+科技”精品教育活动体验、“皮影也科技——非遗科技文化展”等。

其中，非遗项目互动体验活动在中国科技馆华夏之光展厅内，设置“中国蚕桑丝织技艺”“中国传统木结构建筑营造技艺”“抖空竹”“民间玩具九连环制作工艺”“面人”“中国雕版印刷技艺”6项非遗项目的互动体验点，观众可跟随辅导教师、非遗传承人或手艺人参与体验。

作为“非遗科普周”压轴活动，中国科技馆联合北京皮影剧团，专门为观众打造的集非遗文化和科技体验于一体的“皮影也科技——非遗科技文化展”。观众不仅能看到传统的影台、经典的皮影造型、皮影制作工具与工艺等文化内容，更能了解和学习皮影戏承载的光学、力学、材料科学和心理学等科学内容。

(责编：赵竹青、吕骞)

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