我国外贸连续4个月保持正增长
新华社北京6月7日电（记者邹多为）面对外需走弱带来的挑战，我国外贸韧性持续显现。海关总署7日发布的数据显示，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值16.77万亿元，同比增长4.7%。其中5月单月进出口3.45万亿元，增长0.5%，月度进出口连续4个月保持正增长。
具体来看，前5个月，出口9.62万亿元，同比增长8.1%；进口7.15万亿元，增长0.5%；5月当月，出口1.95万亿元，下降0.8%；进口1.5万亿元，增长2.3%。
海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济发展呈现回升向好态势，为外贸稳定增长提供了有力支撑。此外，陆续出台的外贸稳规模优结构系列政策措施，帮助外贸经营主体积极应对外需走弱带来的挑战，有效捕捉市场机遇，推动我国外贸持续保持正增长。
从贸易方式看，一般贸易作为我国对外贸易的主要方式，进出口比重提升。前5个月，我国一般贸易进出口11万亿元，同比增长7%，占我国外贸总值的65.6%，比去年同期提升1.4个百分点。
从外贸主体看，民营企业继续保持我国外贸第一大经营主体位置。前5个月，我国有进出口实绩的民营企业43.9万家，同比增加8.8%，合计进出口8.86万亿元，增长13.1%，占我国外贸总值的52.8%，比去年同期提升3.9个百分点。
从贸易伙伴看，随着区域经济交往不断互联互通，我国对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员进出口稳定增长。前5个月，RCEP占我国外贸比重超过30%。其中，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，进出口2.59万亿元，同比增长9.9%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，进出口2.28万亿元，增长3.6%。美国和日本分别为第三和第四大贸易伙伴，同比分别下降5.5%和下降3.5%。
同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.78万亿元，同比增长13.2%，其中对哈萨克斯坦等中亚五国增长44%。
此外，受“新三样”产品出口快速增长拉动，前5个月，我国出口机电产品同比增长9.5%，占出口总值的57.9%，出口劳动密集型产品1.65万亿元，增长5.4%。
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