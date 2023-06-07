6月7日，在华为全球智慧金融峰会2023上，华为常务董事、华为云CEO张平安以“一切皆服务，做好金融数字化云底座和使能器”为主题发表演讲，全面介绍了华为云基于全云化底座、分布式数据库GaussDB、分布式中间件以及可信的开发工具等构建的金融分布式新核心，并正式发布新一代分布式数据库GaussDB。

“华为早在2001年就开始了数据库的研发，包括嵌入式数据库、内存数据库、分析型数据库、交易型数据库，这些数据库广泛应用于华为通信领域的各个产品中。”张平安在演讲中介绍。

据介绍，作为国内当前能够做到软硬协同、全栈创新的数据库，GaussDB在可靠性与性能上都实现了领先优势。在可靠性方面，数据库和底层硬件密不可分，只有软硬协同才能让数据库真正安全可靠。GaussDB的全系统防错纠错，可保障数据不出错，而全栈系统级软硬件故障通知的快速响应架构，可及时捕获系统软硬件故障并做出响应，多层级软件+硬件冗余，则避免了单点故障。在性能上，计算、存储、网络围绕数据库深度优化，可以突破纯软件层面性能优化的天花板，让GaussDB实现性能倍增。

张平安表示，目前，GaussDB已在华为内部IT系统和多个行业核心业务系统得到应用。未来，GaussDB将深耕金融场景，通过全面创新，成为金融客户数据库更优的选择；并从金融行业走向其他对数据库有高要求的行业，从中国的创新场景走向全球的客户，给世界一个更优的选择。

张平安认为，如果将整个软件产业体系比喻成一棵参天大树，数据库则处于其中最核心基础部分，在其之上衍生和支撑着几乎全部的软件生态，进而支撑起整个数字中国各行各业核心业务系统的正常运转。因此，数据库被称为软件产业的根技术，根深才能叶茂，根技术理应高质量发展，做大做强。

“目前，中国数据库产业迎来了巨大的市场发展空间，尤其是面向未来的云化、分布式等方向，中国数据库有很大的创新与领先机会，同时也仍存在着一些挑战。”张平安建议，中国数据库产业创新突破与健康良性发展要攻关典型场景，客户开放更多场景，实战中打磨可靠产品；优化产业环境，打造健康的数据库商业模式和产业环境；打造繁荣生态，加速应用迁移，确保系统稳定高效运行；培养关键人才，产教融合，保障开发者和创新人才供给；国产数据库在中国市场的场景中历练，同时也要走向全球市场。

“发展基础软件根技术，做大做强中国数据库产业，是一项长期性、战略性的工作。希望产业各方共同树立信心和决心，共克产业核心技术难题持续创新，开放更多核心应用场景打磨产品，共建健康的数据库商业模式和产业环境，共促产业生态繁荣发展，践行产教融合保障人才长期供给。”张平安说。

(责编：曹淼、吕骞)

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