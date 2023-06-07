人民网北京6月7日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）消息，北交所存量上市公司数量将于6月8日达到200家，较去年同期实现数量翻番。整体来看，北交所200家上市公司经营保持稳健，专精特新集聚，创新属性明显，规范性水平持续提升，社会责任意识不断增强，彰显了较为强劲的发展韧性。

据北交所介绍，目前200家上市公司中，中小企业占比83%，民营企业占比88%，上市公司达200家，专精特新“小巨人”企业占比超四成，高新技术企业占比超九成。总市值约2700亿元，平均市盈率约18倍，形成了股债并进的发展格局。政府债券发行业务平稳启动，实现了境内交易所服务国债发行的新突破，目前已发行地方政府债和国债超2.14万亿元。

“两百家上市公司累计公发融资超400亿元，平均每家融资2亿元。”北交所相关负责人向人民网财经表示，北交所初步构建了一套契合中小企业特点的基础制度体系，并根据全面实行注册制的安排进行了适应性调整。同时，200家上市公司2022年平均实现营业总收入7.68亿元，同比增长21.95%；平均归母净利润7152.99万元，同比增长12.12%。盈利面达92.5%，22家公司净利润超过1亿元。公司整体营运资金良好，经营活动现金净流入88.29亿元，同比增长28.27%；生产建设稳步推进，购置固定资产等投资合计支出144.87亿元，同比增长46.68%。

另外，自2021年正式开市交易以来，北交所的一批标志性改革举措取得积极效果。其中，北证50指数提供了市场表征和投资基准，带动发行了8只指数基金。融资融券业务丰富了投资者交易策略，目前两融标的股票71只。混合做市改善了交易质量，13家做市商为36只股票做市，贡献了做市股票成交金额的7.16%。

北交所相关负责人向人民网财经表示，经过一年多的发展，北交所已从平稳开市运行逐步迈向规模攻坚、功能提升的关键时期，站在了新阶段的新起点。接下来将围绕优质企业供给、流动性提升、市场生态优化等重点问题，系统谋划推进高质量建设北交所的一揽子举措，着力塑造特色品牌和比较优势，推动形成可持续市场生态和向好发展趋势。

(责编：王震、吕骞)

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