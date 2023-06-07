人民网北京6月7日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，6月6日，超过112万尾长江上游珍稀特有鱼类在四川省宜宾市被放归金沙江，包括长江鲟、胭脂鱼、岩原鲤、长薄鳅、长吻鮠、厚颌鲂、白甲鱼和中华倒刺鲃等8种鱼类。其中，71万余尾长江鲟被放归，是我国最大规模的长江鲟放流活动。

公众参与长江鲟等长江上游珍稀特有鱼类放流活动。受访者供图

记者了解到，此次放流活动，由农业农村部渔业渔政管理局、农业农村部长江流域渔政监督管理办公室、农业农村部渔政保障中心、四川省农业厅、宜宾市人民政府和三峡集团共同主办。

“通过参加这次活动，我了解到长江鲟是我国特有国家一级重点保护野生动物，希望以后还能有更多机会参与到长江鲟等珍稀特有鱼类的保护中。”第一次参与放流活动的宜宾学院学生志愿者陈楠表示。

长江鲟又名沙腊子、达氏鲟，主要分布于长江上游干流及其各大支流中，是我国特有国家一级重点保护野生动物，具有重要的科研价值和生态价值，由于种种原因，长江鲟自然种群规模不断缩小。

专家表示，实现大规模的人工繁殖和增殖放流，是恢复长江鲟野生资源数量、实现自然种群重建的必要手段，也是开展长江鲟保护工作的必经之路。

长江鲟等长江上游珍稀特有鱼类放流活动现场。受访者供图

“我们自2008年启动长江鲟物种保护，已建立长江鲟全生命周期保护技术体系，在长江鲟物种保护领域先后突破包括全人工繁殖、繁殖群体遗传管理、早期性别鉴定、可持续人工种群建设规划等多项关键技术。”三峡集团相关负责人表示，自2008年首次开展长江鲟放流活动以来，三峡集团已放流长江鲟28次，数量超过100万尾，力争在“十四五”期间实现长江鲟年放流量100万尾的目标，助力长江生物多样性保护。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经