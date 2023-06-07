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一箭26星！力箭一号刷新我国一箭多星最高纪录

2023年06月07日16:55 | 来源：人民网
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力箭一号遥二运载火箭发射升空。中国科学院力学研究所供图

力箭一号遥二运载火箭发射升空。中国科学院力学研究所供图

人民网北京6月7日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，6月7日12时10分，由中国科学院力学研究所抓总、中科宇航公司参与研制的力箭一号遥二运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射。本次发射采用“一箭26星”的方式，发射任务取得圆满成功。

此次任务是力箭一号运载火箭的第二次飞行，作为我国当前最大的固体运载火箭，连续成功标志着力箭一号运载火箭技术状态成熟和可靠性的不断提升，将加速我国商业运载火箭航班化发射步伐。力箭一号遥二运载火箭成功发射“一箭26星”刷新了我国一箭多星最高纪录。

令人瞩目的是力箭一号遥二运载火箭搭载了国家航天局官方IP“航小梦”、航天科工集团官方科普IP之一“万小户”、中科宇航公司官方IP“科科keke”，此次品牌联名合作旨在鼓励广大科技工作者始终坚定科技报国志向，以科技创新筑牢强国之基。

力箭一号是我国当前最大的固体运载火箭，起飞重量135吨，起飞推力200吨，总长30米，芯级直径2.65米，500公里太阳同步轨道运载能力1500公斤。2022年7月27日力箭一号运载火箭首次飞行任务取得圆满成功，突破了6项重大关键技术和13项国内首次使用的技术，丰富了我国固体运载火箭发射能力谱系，为我国运载火箭领域的技术变革作出了重要贡献。

据悉，执行此次任务的力箭一号遥二运载火箭是在广州南沙生产的首批火箭之一，采用先进的脉动式生产模式，已形成完备的生产制造服务体系，标志着正式迈入批量化生产、规模化运营、系列化发展的新阶段，为国内外卫星用户提供高品质、低成本、快响应的定制化发射服务，进一步推动我国商业运载火箭航班化发射新篇章。

(责编：赵竹青、吕骞)
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