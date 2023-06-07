人民网北京6月7日电 （记者王仁宏）篮球运动在我国乡村有着广泛的群众基础，深受农民群众欢迎。

今日，农业农村部、体育总局联合发布通知，决定组织开展全国和美乡村篮球大赛（村BA），旨在通过举办全国性、群众性且富有农趣农味的乡村篮球比赛，突出展示新时代农民风采，展现乡村风貌，引领乡村风尚，营造全社会关心关注宜居宜业和美乡村建设的浓厚氛围。

据悉，此次大赛由农业农村部农村社会事业促进司和体育总局群众体育司指导，中国农民体育协会联合中华全国体育总会群体部主办，中国篮球协会提供技术支持。

根据通知，大赛将坚持农民主体、坚持务实简约、坚持安全有序、坚持农趣农味办赛原则，在尊重群众意愿，充分发动群众，以农民为主体组建参赛队伍，让农民多参与、乐参与。

通知强调，要充分利用现有场地设施简约办赛，不铺张浪费、不乱收费、不增加基层和农民负担。同时，赛事组织要充分展现乡村特色，体现乡土韵味，不贪大求洋、不做表面文章。

赛事安排方面，大赛将分为基层赛、大区赛和总决赛三个阶段进行。具体安排如下：

（一）第一阶段：基层赛（6—7月）。鼓励各地将赛事活动与农事农季和民俗节庆相结合，与乡土文化展示、农产品展销和乡村旅游相结合，把篮球赛办在乡村、办出农趣、办出农味。

（二）第二阶段：大区赛（8—9月）。各省份以乡镇（村）为单位推出2支球队作为省级代表队参加大区赛。在全国设立东南、东北、西北、西南四个赛区，分赛区开展省级代表队比赛。各赛区获胜球队晋级第三阶段总决赛。

（三）第三阶段：总决赛（10月）。定在贵州省台江县举办首届全国和美乡村篮球大赛（村BA）总决赛。

总决赛将围绕团体、集体、个人进行奖项分类，其中个人奖将根据对战成绩，现场决出MVP（最有价值球员）、得分王、助攻王、三分王和篮板王。

目前，大区赛和总决赛举办时间尚未确定，具体安排将由中国农民体育协会联合中华全国体育总会群体部另行通知。

(责编：王仁宏、吕骞)

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