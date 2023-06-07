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国家外汇局：截至5月末我国外汇储备规模为31765亿美元

2023年06月07日19:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的统计数据显示，截至2023年5月末，我国外汇储备规模为31765亿美元，较4月末下降283亿美元，降幅为0.88%。

“当前影响我国外汇储备波动的主要因素依然是汇率因素和资产价格变化因素。”民生银行首席经济学家温彬表示，从汇率因素上看，受美国经济数据好于预期和债务上限谈判逐步接近达成等因素影响，5月美元指数整体上行，非美元货币中的日元、欧元、英镑分别对美元贬值2.2%、3.0%和0.9%，导致外汇储备的非美元部分出现较大幅度折价。从资产价格因素上看，欧美保持加息预期令债市整体下行，全球股市有涨有跌，也导致外汇储备出现小幅下降。

“在剔除汇率和资产价格因素后，可以推算5月因国际收支导致的外汇储备变化保持在合理范围内，这表明我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。”温彬说。

国家外汇管理局相关负责人表示，2023年5月，受主要经济体财政和货币政策预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数上升，全球金融资产价格涨跌互现。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。我国经济运行持续回升向好，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

(责编：王震、吕骞)
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