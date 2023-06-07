人民网北京6月7日电 （记者车柯蒙）当前，进一步保护金融消费者合法权益，提高金融消费者地位，引导金融消费者科学消费，成为行业关注的热点。日前，多位业内专家在2023金融消费安全论坛暨金融消费帮扶工程启动仪式上表示，金融产品创新与高附加值的服务带来了新的消费安全问题，要营造安全可靠的金融消费环境，提升金融消费者维权意识，并通过数字化手段加强赋能。

中国保护消费者基金会理事长陈四光在论坛上表示，我国金融业开放程度不断加深，金融产品创新与高附加值的服务带来了新的消费安全问题，一些金融消费行业出现的侵害消费者合法权益的问题日益突出，如不履行对金融消费者告知义务、泄露金融消费者信息、对产品宣传和信息披露不客观、不全面及金融消费者控诉难、维权难等现象，最终导致消费者资产受损的情况屡有发生。因此，营造安全可靠的金融消费环境成为防范消费风险和保护金融消费者合法权益的重要立足点。

对此，陈四光提出四点建议：一是建立金融消费者长期教育机制；二是建立金融消费环境数字化风险防控机制，采取人工智能、云计算、区块链等为实施风险智能决策提供技术支撑；三是建立金融服务机构信息披露机制，充分保障金融消费者的信息知情权；四是建立金融消费环境优化机制，提供更多直达实体经济的金融产品和服务，创新更多适应家庭财富管理需求的金融产品，推动供应链金融、信息数据、人力资源等服务创新发展，为恢复和扩大消费营造良好的金融环境。

“只有营造安全、放心、健康的金融消费环境，才能使金融消费充分发挥其优势，带动金融消费者朝着理智、稳定的消费理念发展，从而推动整个社会在健康的消费环境下将金融消费全面升级。”陈四光表示。

第一届国务院国有重点大型企业监事会主席谢钟毓提出，要着力研究国家金融相关法律法规和政策，了解不同行业中小微企业融资难、融资贵的根源；要提升金融消费者维权意识，支持和参与打假活动，打击坑害消费者权益的主体以及个人，推动金融消费市场的净化。同时，要为金融消费者提供金融产品信息，受理消费者咨询、投诉，保护消费者合法权益，建立线上线下为一体的消费者咨询受理机制。

原国家质检总局总工程师刘兆彬表示，消费者金融帮扶平台的建立，有利于保护消费者合法权益，有利于提振消费信心，有利防范金融风险，有利于促进实体经济高质量发展。未来工作要重点维护消费者的知情权，安全权，选择权，公平交易权，求偿权和监督权。

中国国际经济技术合作促进会教育发展工作委员会副会长、人社系统职业教育培训专家韩茗表示，金融消费帮扶工程，应研究和推进融资咨询行业发展方向、行业标准等内容，以融资咨询为方向，规划职业发展，着重对应届毕业生实施技能培训、执业培训，增加就业能力、创造就业条件和提供创业的土壤。

中央财经大学金融学院教授、博士生导师韩复龄认为，持续推动金融领域数字化转型，为金融服务赋能营造良好营商环境，要从三方面着手：一是金融科技数据资源逐步丰富，建设全方位金融信息平台；二是金融科技生态系统初步构建，吸引培育一大批优质金融科技企业，成立金融科技产业联盟、智能投研技术联盟；三是提供高质量金融供给，着力提升融资效率、降低融资成本。

河北保品电子商务有限公司董事长陈超表示，在打造金融帮扶工程的路上，要加强服务能力和服务领域的拓展，不断提升公益宣传的能力与举措，持续助力金融消费者权益保障工作。

据了解，论坛由中国保护消费者基金会金融工作委员会主办，本次启动的金融消费帮扶工程旨在通过整合各方金融资源，促进金融服务的公平、透明、高效和安全，实现金融扶贫和金融普惠。

(责编：王震、吕骞)

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