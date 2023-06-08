人民网北京6月8日电 （记者杨虞波罗）6月7日，国家邮政局召开局长办公会，审议并原则通过《交通强国邮政专项试点工作方案（送审稿）》，强调要认真开展好交通强国邮政专项试点工作（以下简称“专项试点工作”），为奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋再立新功。

会议指出，加快建设交通强国是党的二十大作出的一项重大战略部署，邮政快递业作为现代综合交通运输体系的重要组成部分，认真开展好交通强国邮政专项试点工作，是深入贯彻落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》的重要举措，是加快建设交通强国邮政篇的必然要求。

会议强调，全系统全行业要进一步提高思想认识和政治站位，根据《交通强国建设试点工作管理办法（试行）》要求，深入贯彻落实“两个纲要”和“十四五”系列规划，组织开展专项试点工作并加快成果转化推广应用，加快推动邮政快递业高质量发展，在更高水平上发挥打通产销通道、贯通供需两端、连通线上线下、畅通内外循环等服务保障作用。要以制定出台专项试点工作方案为契机，切实增强推进专项试点工作的积极性、主动性和创造性，充分发挥试点工作的突破、带动、示范作用，形成一批可复制、可推广的先进经验和典型成果，进一步完善体制机制，在交通强国建设试点中实现邮政快递领域的突破，为奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋再立新功。要加大宣传力度营造良好氛围。充分发挥行业媒体作用，强化专项试点工作的宣传报道，加大对试点工作中可复制、可推广的先进经验和典型成果的宣传力度，在全系统全行业营造奋力谱写加快建设交通强国邮政新篇章的良好氛围。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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