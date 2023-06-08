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财经时评：对虚假促销严监管 价格“猫腻”玩不得

黄盛
2023年06月08日09:05 | 来源：人民网
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随着618购物节的临近，各大商家都在紧锣密鼓地筹备大促。日前，上海市场监管部门发布的一条信息，对规范消费市场促销行为、保护消费者合法权益，再次表明了严监管的态度。

迪卡侬(上海)体育用品有限公司因在去年11月10日至11月11日期间的官方旗舰店“双11”促销活动中，“利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”，被上海市浦东新区市场监督管理局作出罚款5万元的行政处罚决定。

5万元罚款并不多，却给各类企业敲响警钟——忽悠消费者终将被处罚。“三分生意，七分仁义”，自古以来，唯有物美价廉方能誉高招客远；唯有杜绝忘义、摒弃唯利，才能传承商道，夯实立业之本。在购物促销活动中，迪卡侬通过看似隐蔽的数字游戏玩“价格猫腻”，让消费者用较高的价格买到“促销”的商品，实属无视消费者合法权益。

近年来，伴随着移动互联网的发展，电商网购、直播淘货等零售业态如火如荼，不少消费品牌借助移动互联网的“东风”，以更明晰的价格、更快速的购买方式、更高质量的产品、更便捷的物流配送，获得了更多消费者的喜爱。但是，一些品牌商家在享受着电商消费红利的同时，忽略诚信为本，成为了被网友调侃的“价格刺客”。

事实上，上海市浦东新区市场监督管理局并非首次向迪卡侬作出行政处罚。据媒体报道，在2022年12月8日，该局就对迪卡侬（上海）体育用品有限公司“广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语，不真实、不准确，未表明出处”作出了行政处罚的决定。不仅迪卡侬，各地商家违反相关法律的“抖机灵”行为时有被监管作出行政处罚。

此前，浙江省市场监管局发布太木（杭州）科技有限公司虚假宣传（不正当竞争行为）案，企业因涉虚假宣传被罚20万元；成都某医疗美容公司在电商平台促销时，一款脂肪填充项目价格标示为15600元、“券后价”7770元，经查自上架销售以来从未以15600元的价格成交过，“券后价”并非最低价，被处罚5万元；河南省济源市一生物制品公司，多项宣传与实际情况不符均是虚假宣传，被罚20万元……

据人民网“人民投诉”平台后台统计，虚假促销、阴阳价格、不实宣传，是消费者日常反映较为集中的问题。不少网友留言表示，希望加大对虚假宣传、制假售假、价格欺诈等侵害消费者合法权益行为的打击力度，持续优化消费环境。

为什么价格“猫腻”行为屡见不鲜？一方面由于品牌商家仅看重眼前利益，无视相关法律法规，未重视商誉的点滴积累；另一方面也在于监管力度尚需加强，对于“价格刺客”的处罚要进一步“亮剑”。

“诚信赢天下”，一句古训道出了久久为功的经商之道。唯有如此，我们各式各样的消费节，才能更加繁荣红火，真正做到提振消费信心，让消费者能消费、愿消费、敢消费，让超大规模市场优势为发展提供动力，让中国式现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

 

(责编：孙红丽、吕骞)
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